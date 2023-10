Stratégie conjointe de développement économique local 2024-2026

Deux partenaires d'envergure unissent leurs forces pour stimuler le développement économique local

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) et PME MTL Centre-Est sont fiers de présenter leur Stratégie conjointe de développement économique local, dont l'objectif est de stimuler ensemble l'émergence et la croissance de projets structurants sur le territoire pour les années 2024 à 2026.

Cette planification triennale se veut mobilisatrice et tient compte des réalités et des dynamiques locales ainsi que du contexte de développement de l'ensemble de la Ville de Montréal. Les actions qui en découlent viendront renforcer le travail engagé de PME MTL Centre-Est et de VSP au cours des dernières années, en misant sur les acquis et les expertises développés en matière d'accompagnement et de financement d'entreprises, de création d'emplois et de développement de la main-d'œuvre.

Une invitation à développer vos projets dans VSP

Avec trois quartiers distincts au cœur de la métropole, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension possède un potentiel remarquable que l'on souhaite orienter vers une économie responsable, solidaire et durable. La stratégie conjointe incarne cette volonté de l'Arrondissement et de PME MTL Centre-Est de s'engager vers un modèle de travail concerté, en collaboration avec la communauté et pour le développement harmonieux et durable de VSP.

Une synergie en soutien aux projets structurants

PME MTL Centre-Est et VSP mettent en commun leurs compétences et leurs ressources pour soutenir l'émergence de projets porteurs et favoriser l'implantation et la pérennité d'entreprises, qu'elles soient à but lucratif ou issues de l'économie sociale. Cet engagement vient offrir un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation et contribue à faire de l'arrondissement un territoire à la fois dynamique et solidaire.

Articulé autour de deux axes et huit grandes orientations, la stratégie conjointe prévoit des actions qui seront menées dans le cadre d'une vision globale et durable, dans une perspective de transition socio-écologique. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Citations

« Au-delà de l'accompagnement et du financement des entreprises, nous souhaitons que PME MTL Centre-Est joue un rôle de planification et de coordination du développement économique local en étroite collaboration avec le Service de développement économique, les arrondissements et les acteurs locaux. PME MTL est bien placé pour identifier les principaux enjeux locaux, les priorités et les projets structurants à impact économique dans une optique de relance verte et inclusive. » Luc Rabouin

Membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design

« En se dotant d'une vision commune et d'un plan conjoint avec PME MTL Centre-Est, notre arrondissement vient contribuer à l'effervescence économique locale de ses quartiers. Encourager des bons emplois de proximité, et contribuer à un tissu commercial diversifié, solidaire et dynamique, c'est aussi bâtir des milieux de vie où toutes et tous pourront s'épanouir pleinement. »

Laurence Lavigne Lalonde

Mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

« Le Quartier des arts du cirque, dans Saint-Michel, est un exemple concret de projet structurant accéléré grâce à la force du collectif. Le projet est né de la volonté des trois grands partenaires circassiens, la TOHU, l'École nationale de cirque et le Cirque du Soleil, de la vision de revitalisation de la rue Jarry Est et de la volonté de PME MTL Centre-Est de favoriser l'émergence de l'entrepreneuriat local. »

Jean François Lalonde

Directeur général de PME MTL-Centre-Est

