Stratégie canadienne de croissance pour le tourisme

QUÉBEC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec accueille positivement les orientations stratégiques annoncées aujourd'hui par le ministre du Tourisme du Canada, l'honorable Randy Boissonnault, dans le cadre du dévoilement de la Stratégie canadienne pour la croissance du tourisme. Les cibles établies de croissance durable du produit intérieur brut touristique s'avèrent une reconnaissance importante que l'industrie touristique constitue un moteur économique clé au Québec et au Canada pour les prochaines années.

La stratégie vise notamment à investir dans les atouts touristiques afin de renouveler nos actifs stratégiques et contribuer à développer une offre sur les quatre saisons. Miser sur les expériences phares a pour effet de bonifier le séjour des voyageurs, attirer des nouvelles clientèles et augmenter les retombées économiques liées au tourisme.

Dans une optique de développement durable et plus inclusif de la destination, l'Alliance souligne la volonté de renforcer les partenariats avec les organisations touristiques autochtones, de faciliter l'accès des visiteurs aux espaces naturels et aux activités de plein-air et de rendre les attractions plus résistantes aux changements climatiques.

L'industrie salue également l'intention du gouvernement d'assurer une plus grande collaboration avec les communautés, les municipalités et les gouvernements provinciaux et territoriaux. La mise en place d'un comité ministériel fédéral vient positionner avantageusement le tourisme au sein du gouvernement canadien sur des enjeux clés que vivent les entreprises touristiques, tels que l'accessibilité à la main-d'œuvre, à des modes de transports abordables et aux régions partout sur le territoire.



Rappelons que dans son document Vision Jour 1: Faire du Canada une destination durable que l'on doit visiter plus d'une fois dans une vie , l'Alliance avait fait les cinq recommandations suivantes: 1) embrasser une approche de développement durable de la destination; 2) attirer une richesse humaine stable et pérenne; 3) développer le calibre et la diversité des expériences touristiques du Canada en s'appuyant sur ses forces; 4) accroître l'accessibilité aux régions; et 5) assurer une mise en marché performante de la destination et des entreprises.

« Le tourisme est un secteur économique névralgique au Québec et dans l'ensemble du pays et c'est pourquoi la coordination entre les différents paliers de gouvernement est essentielle pour en assurer l'essor. Le Québec touristique est avantageusement positionné alors que plusieurs gestes ont été posés en matière de développement touristique plus durable, et nous sommes rassurés que cette stratégie nationale en fasse sa raison d'être. Les montants prévus dans le dernier budget sont une bonne base sur laquelle construire mais, en même temps, les besoins sont grands et des sommes supplémentaires seront nécessaires pour réaliser cette stratégie et compétitionner avec les grandes destinations internationales. »

Jean-Michel Ryan, président du conseil d'administration

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Représentant plus de 10 000 entreprises et les 50 associations touristiques régionales et sectorielles, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres. Toute l'action de l'Alliance vise à contribuer à faire du Québec une destination touristique durable, responsable et prospère de calibre mondial.

