Les fonctionnalités avancées de la plateforme Kepler™ permettent aux utilisateurs qui n'ont aucune expérience en apprentissage automatique d'accélérer la mise en œuvre de projets d'IA

MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Stradigi AI, une entreprise nord-américaine spécialisée dans les logiciels d'intelligence artificielle, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle version libre-service de sa plateforme d'apprentissage automatique de type logiciel-service infonuagique, Kepler . Stradigi AI permet aux utilisateurs qui n'ont aucune expérience en apprentissage automatique et en apprentissage profond de tirer profit d'une technologie d'IA axée sur les résultats qui est applicable à des centaines de cas réels. La plateforme Kepler permet l'automatisation complète de processus complexes en science des données grâce à ses flux de production de données automatisés. Les fonctions d'automatisation de la plateforme Kepler permettent aux entreprises de commercialiser rapidement des projets d'IA par elles-mêmes, en se penchant sur les cas d'utilisation les plus urgents au sein du marché actuel, notamment la segmentation de la clientèle, la prédiction du taux de désabonnement, la prévision de la demande, la prévision d'entretien, l'analyse de sentiments, les modèles d'attribution, la gestion de l'effectif, l'optimisation des prix, et bien plus, pour tous les secteurs d'activités.

« [La plateforme Kepler] a été conçue pour permettre aux utilisateurs qui n'ont pas d'expérience en programmation ou en science des données de mettre en œuvre des prédictions générées grâce à l'apprentissage automatique », souligne Krishna Roy, analyste principale, Science des données et analyse, pour 451 Research.

Selon une étude menée par McKinsey Global, 87 % des entreprises estiment qu'elles font actuellement face à une pénurie de talents, ou qu'elles y feront face dans les années à venir. La pénurie de compétences dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage automatique a donné lieu à un nombre important de projets d'IA incomplets au sein des organisations. La plateforme Kepler pallie le manque de compétences en IA de façon efficace afin d'accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises. Elle comporte des fonctions d'orchestration et de prise de décision qui permettent de réduire le temps alloué aux tâches fastidieuses, coûteuses et ardues qui sont prises en charge par les experts en science des données au cours du processus de création et de déploiement des modèles d'apprentissage automatique.

« La question n'est plus de savoir si l'IA est une technologie essentielle dont tous les types d'entreprises peuvent tirer profit. Toutefois, comme nous avons pu le constater par le passé avec l'apparition de nouvelles technologies sur le marché, les organisations restent souvent coincées à l'étape de la mise en œuvre en raison de la complexité et de la quantité importante de ressources qui sont nécessaires à la mise en production de nouveaux projets », affirme Basil Bouraropoulos, PDG et cofondateur de Stradigi AI. « La plateforme Kepler a été conçue pour créer, tester, déployer et mettre à l'échelle plusieurs projets d'IA rapidement et efficacement. Elle élimine la complexité liée à la mise en œuvre de l'IA grâce à des flux de production de données automatisés et une expérience conviviale, afin que les entreprises puissent cesser de se concentrer sur la façon de procéder, et plutôt diriger leur attention sur l'accélération de la mise en production de leurs projets. »

La plateforme Kepler permet à toutes les entreprises de tirer profit de l'apprentissage automatique et de se pencher sur des cas d'utilisation complexes axés sur les données

L'ensemble sophistiqué d'outils automatisés de la plateforme Kepler se connecte aux environnements de production clés et aux fonctionnalités d'analyse en constante évolution d'une entreprise. Les avantages pour les abonnés de la plateforme Kepler comportent notamment :

Des résultats tangibles dans l'ensemble de votre entreprise : ayez accès à des flux de production de données automatisés applicables à des centaines de cas d'utilisation critiques pour une panoplie de secteurs et d'unités opérationnelles.

ayez accès à des flux de production de données automatisés applicables à des centaines de cas d'utilisation critiques pour une panoplie de secteurs et d'unités opérationnelles. Un meilleur rendement du capital investi pour vos données : la possibilité de traiter des données tabulaires, des données textuelles et des données d'images provenant de plusieurs sources permet aux entreprises de tirer profit d'un plus grand nombre de données en vue de résoudre des problèmes complexes et d'optimiser les investissements relatifs à la génération et à la collecte de données.

la possibilité de traiter des données tabulaires, des données textuelles et des données d'images provenant de plusieurs sources permet aux entreprises de tirer profit d'un plus grand nombre de données en vue de résoudre des problèmes complexes et d'optimiser les investissements relatifs à la génération et à la collecte de données. De meilleures recommandations et des résultats interprétables : obtenez des recommandations efficaces par rapport aux déclencheurs d'activité économique au sein de votre entreprise, ainsi que des résultats interprétables qui montrent la façon dont les décisions sont prises grâce à l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond dans le processus de création de vos modèles prédictifs.

obtenez des recommandations efficaces par rapport aux déclencheurs d'activité économique au sein de votre entreprise, ainsi que des résultats interprétables qui montrent la façon dont les décisions sont prises grâce à l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond dans le processus de création de vos modèles prédictifs. Une intégration simple et efficace : l'installation s'effectue en quelques minutes par l'équipe de spécialistes de soutien qualifiés de Stradigi AI, pour vous permettre de concevoir et de déployer des modèles de façon immédiate.

l'installation s'effectue en quelques minutes par l'équipe de spécialistes de soutien qualifiés de Stradigi AI, pour vous permettre de concevoir et de déployer des modèles de façon immédiate. L'accès à des experts au besoin : communiquez avec des experts en science des données et tirez parti d'un soutien spécialisé afin de garantir des résultats optimaux en continu.

communiquez avec des experts en science des données et tirez parti d'un soutien spécialisé afin de garantir des résultats optimaux en continu. Une longueur d'avance grâce à une optimisation en continu : les algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond de la plateforme Kepler sont constamment mis à jour par l'équipe d'experts de renommée mondiale de Stradigi AI.

« L'apprentissage automatique de pointe n'est plus seulement réservé aux personnes qui disposent de compétences spécialisées », affirme Carolina Bessega, chef de la direction scientifique chez Stradigi AI. « La plateforme Kepler augmente les capacités en science des données de toute personne qui dispose de données et d'un problème à régler. Nos chercheurs et nos experts en science des données optimisent constamment les fonctionnalités relatives à la science des données et les algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond de la plateforme Kepler, pour garantir aux utilisateurs une technologie de pointe, et ce, en tout temps. »

Mettez la puissance de l'apprentissage automatique entre les mains de votre équipe dès aujourd'hui, et constatez rapidement des effets tangibles sur vos activités. Pour plus de renseignements sur la plateforme Kepler, réservez une démo avec un expert de Stradigi AI.

Témoignages

« ReclameAQUI est l'un des plus importants influenceurs de consommateurs au monde - nous avons plus de 23 millions de visiteurs uniques par mois, et nous générons donc un important volume de données. Nous faisons face à d'énormes défis pour ce qui est d'analyser et d'effectuer des prédictions à partir de ces données », affirme Edu Neves, cofondateur et PDG de ReclameAQUI. « Notre recherche à l'échelle internationale afin de trouver un partenaire pour nous aider à accélérer et à maximiser la mise en œuvre de modèles prédictifs au moyen de l'IA et de l'apprentissage automatique nous a directement menés vers Stradigi et Kepler. La facilité d'utilisation et l'accélération de 60 % du délai de mise sur le marché de nos modèles prédictifs, combinées à l'expertise technique et à l'efficacité de l'équipe chargée du succès client de Stradigi AI, sont les principales raisons derrière ce choix. »

« Zú est fier de s'associer à Stradigi AI et de pouvoir tirer parti des solutions qu'offre Kepler afin de repousser les limites de l'écosystème des technologies du divertissement grâce à l'amélioration de l'engagement de la clientèle, des évènements connectés, l'interactivité RA/RV et la création et l'optimisation de contenu », affirme Guillaume Thérien, directeur général de Zú. « Montréal est une plaque tournante dans le monde de l'IA, en plus d'être une ville créative reconnue. Zú et Stradigi AI rallient ces communautés autour d'un objectif commun : soutenir l'élaboration de projets de pointe qui remettront en question et réinventeront le processus créatif. »

À propos de Stradigi AI

Stradigi AI inc. est une entreprise spécialisée dans les logiciels d'intelligence artificielle qui permet aux entreprises de tirer profit d'une technologie d'intelligence artificielle et d'obtenir des résultats rapidement. Sa plateforme d'apprentissage automatique Kepler pallie le manque de compétences en IA en permettant à n'importe quel type d'utilisateur d'avoir accès à des flux de production de données automatisés. Ces derniers ont été conçus pour générer des résultats pour des cas d'utilisation pertinents dans l'ensemble d'une entreprise, et ce, sans aucune expérience en apprentissage automatique requise. La plateforme Kepler permet aux utilisateurs d'obtenir des renseignements clés à partir de leurs données en vue d'améliorer l'expérience client, d'accroître les revenus et de gagner en efficacité dans de nombreux secteurs comme ceux du CPG, du commerce de détail, de la fabrication, des services financiers, de la logistique, et bien plus.

