Seulement 1 000 unités du PEACE VOLCANO seront fabriquées, chacune portant un numéro de série, allant de 1 à 1 000. Dans le cadre de la campagne « with Love, for Peace », STORZ & BICKEL fera don à des organismes de bienfaisance de 100 € par unité produite, pour un total de 100 000 €. Les divers organismes visés sont ceux dont le travail est axé sur l'aide humanitaire en Ukraine et le soutien aux femmes, aux enfants et aux personnes les plus touchées par la guerre. Pour en savoir plus sur les organismes de bienfaisance, visitez le site www.storz-bickel.com .

« Le VOLCANO CLASSIC est un produit emblématique dans l'industrie, qui est bien aimé par les consommateurs. Avec le lancement de PEACE VOLCANO, nous espérons sensibiliser les gens aux valeurs de la solidarité, du respect et de l'amour à un moment plus important que jamais, a déclaré Jürgen Bickel, fondateur et directeur général de STORZ & BICKEL. L'édition limitée PEACE VOLCANO est le symbole de notre campagne « with Love, for Peace », et nous espérons qu'elle inspirera un regain de pleine conscience, de tranquillité, de paix et d'amour, alors que nous travaillons ensemble pour mettre fin aux injustices et à la discrimination sous toutes leurs formes contre les groupes vulnérables. »

Le dispositif PEACE VOLCANO est maintenant offert en vente au prix habituel du VOLCANO CLASSIC (479 $US) jusqu'à épuisement des stocks.

Pour en apprendre davantage sur STORZ & BICKEL et la campagne « with Love, for Peace », veuillez visiter le site www.storz-bickel.com.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NASDAQ: CGC) est une entreprise mondiale de produits de consommation diversifiés à base de cannabis et de cannabinoïdes, animée par la passion d'améliorer la vie, de mettre fin à la prohibition et de renforcer les collectivités en libérant le plein potentiel du cannabis. En misant sur les connaissances des consommateurs et l'innovation, Canopy Growth offre différentes variétés de produits sous forme de fleurs séchées, d'huiles, de gélules, de boissons infusées, de produits comestibles et topiques de grande qualité, ainsi que des vaporisateurs de marques Canopy Growth et STORZ & BICKEL, un chef de file de l'industrie. La marque médicale mondiale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, propose une gamme complète de produits à l'aide de son système de classification par couleurs et est un chef de file sur le marché canadien et allemand. Grâce à ses enseignes primées Tweed et Tokyo Smoke, Canopy Growth a été en mesure de se rapprocher de ses consommateurs adultes et de se bâtir une clientèle fidèle en se concentrant sur des produits de première qualité et des relations significatives avec les clients. Canopy Growth a fait son entrée dans les secteurs de la santé et du bien-être des consommateurs dans des marchés clés, dont le Canada, les États-Unis et l'Europe, grâce à BioSteel Sports Nutrition et à This Works Skin and Sleep Solutions. L'entreprise a en outre introduit d'autres produits dérivés de CBD aux États-Unis par l'intermédiaire de ses marques First & Free et Martha Stewart CBD. La société a établi un partenariat avec Constellation Brands, un chef de file du marché de l'alcool figurant dans le Fortune 500.

