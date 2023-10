MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. (la « Société » ou « Stornoway ») annonce aujourd'hui qu'elle cesse temporairement les activités de sa mine Renard située dans le Nord-du-Québec, sur le territoire cri Eeyou Istchee dès maintenant.

L'incertitude croissante du prix du diamant à court et moyen terme, ainsi que la chute significative et soudaine du prix de la ressource sur le marché mondial, causées en partie par l'arrêt de l'importation de diamants bruts en Inde et par le climat géopolitique mondial, ont eu des impacts majeurs sur la situation financière à long terme de la Société.

Afin de préserver les installations et faciliter sa remise en service rapide, Stornoway place la mine Renard en phase de « Surveillance et Entretien ». Environ 75 employés seront affectés à ces tâches.

Stornoway a entamé les démarches pour se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin de lui permettre de redresser sa situation financière et de restructurer ses affaires. La nomination de Restructuration Deloitte Inc. est également demandée à la Cour afin d'agir en tant que contrôleur et de superviser le processus de restructuration.

La Société met en place un processus de sollicitation de propositions d'investissement et de vente dans le cadre du processus prévu par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

À propos de Diamants Stornoway ( Canada ) Inc.

Stornoway est une société canadienne d'exploration et de production de diamants dont le siège social se situe à Montréal et qui possède un intérêt de 100 % dans la mine Renard. Stornoway est détenue par Redevances Aurifières Osisko Ltée, Diaquem Inc., filiale en propriété exclusive d'Investissement Québec, la CDPQ et TF R&S Canada Ltd.

Renseignements: Louis-Martin Leclerc, Cellulaire : 418-693-2425, [email protected]