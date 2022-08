La plus importante entreprise privée d'entreposage offre des services de gestion qui aident les propriétaires d'installations d'entreposage en libre-service et les investisseurs à accroître leurs revenus nets d'exploitation tirés de leurs actifs d'entreposage.

COLUMBIA, Missouri, 17 août 2022 /CNW/ - StorageMart, la plus grande entreprise familiale d'entreposage libre-service au monde, lance son nouveau service, truSTORAGE. Ce service efficace de gestion d'entreposage libre-service par des tiers est bien positionné pour alléger la tâche des propriétaires et des investisseurs, tout en mettant réellement à profit leurs actifs d'entreposage en libre-service. En fournissant une base solide dans le secteur et une technologie de pointe, StorageMart se démarque des autres fournisseurs de services de gestion.

Voici la déclaration d'Adam Steckler, président de truSTORAGE : « Parmi les principaux facteurs qui distinguent StorageMart de la concurrence, mentionnons le programme breveté de gestion des revenus de l'entreprise qui permet de classer chaque unité sur les propriétés d'un propriétaire. Résultat : 45 % de tous les clients choisissent une unité améliorée qui génère des revenus supplémentaires. » Le programme de StorageMart permet également d'offrir des rabais basés sur des algorithmes, d'effectuer le moissonnage des prix des concurrents et de produire des rapports en temps réel.

« L'objectif de TruSTORAGE est de soutenir les propriétaires d'installations d'entreposage libre-service à toutes les étapes. La collectivité a confiance en notre marque; le soutien de notre centre de service à la clientèle ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 permet de saisir toutes les occasions de ventes. De plus, une formation supplémentaire, nos services de marketing et notre soutien opérationnel permettent aux installations d'entreposage de réaliser tout leur potentiel », a déclaré Cris Burnam, chef de la direction de StorageMart.

Fondée en 1973, StorageMart a pris de l'expansion pour offrir aujourd'hui plus de 210 000 unités et possède plus de 8 milliards de dollars d'actifs d'entreposage. Son équipe primée a révolutionné l'industrie de l'entreposage et propulsé l'entreprise vers un avenir prometteur. La solution truSTORAGE permet aux propriétaires d'installations d'entreposage de gérer tous les détails, du plus important au plus insignifiant. L'objectif de ce service avancé de gestion par des tiers est d'atteindre la stabilité, la richesse et la paix.

À propos de StorageMart: StorageMart est devenu la plus grande entreprise familiale d'entreposage libre-service au monde tout en respectant sa promesse d'offrir des unités d'entreposage et un service convivial. Dirigée par la famille Burnam, qui œuvre dans l'industrie de l'entreposage depuis quatre générations, StorageMart redonne aux collectivités où elle exerce ses activités grâce à son programme de dons de bienfaisance « Donnez au Suivant ». Ces dernières années, StorageMart a remis plus d'un million de dollars à des organismes de bienfaisance locaux et offert des espaces d'entreposage à différents organismes sans but lucratif aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Pour en savoir plus, visitez https://www.storage-mart.com/self-storage-management

Personne-ressource : Sarah Little

573-449-0091

[email protected]

