ANCASTER, Ontario, 2 novembre 2021 /CNW/ - SIB Corp, opérant sous le nom de StoneRidge Insurance Brokers (« SIB »), un important fournisseur indépendant de services d'assurance et de consultation, dont les plateformes comprennent un courtage d'assurance, un MGA/MGU et une société de réglage, a conclu un partenariat avec Underwriters Alliance, Inc. (« UAI ») afin d'étendre son offre de services dans le domaine des avantages collectifs et des services de ressources humaines.

Fondée en 1997 et basée à Hamilton, en Ontario, UAI offre une gamme complète d'avantages sociaux et de solutions de consultation en ressources humaines aux entreprises dans tout le Canada. En combinant un engagement envers des approches pratiques et un dévouement à la qualité, UAI fournit des solutions créatives et pragmatiques pour répondre aux besoins de ses clients. UAI continuera d'être dirigée par Robert Fedak, fondateur et président de UAI.

« La culture axée sur le client de StoneRidge et son engagement à développer des solutions de gestion des risques personnalisées pour les entreprises sont parfaitement alignés avec l'approche de UAI et nous sommes ravis de rejoindre la famille StoneRidge », a déclaré Robert Fedak.

« Robert et l'équipe de UAI ont plus de 25 ans d'expertise en matière d'avantages sociaux et de conseil en RH. Ils vont considérablement améliorer notre offre d'avantages sociaux et élargir les solutions que nous sommes en mesure de fournir à nos clients commerciaux », a déclaré Ted Puccini, chef de la direction de SIB.

Depuis son partenariat en novembre 2019 avec CIVC Partners, LP, une société de capital-investissement américaine ( www.civc.com ), UAI est le sixième investissement effectué par SIB. SIB a signé des lettres d'intention de partenariat avec quatre autres maisons de courtage qui devraient fermer leurs portes au cours des prochains mois. Ces partenariats accroîtront la présence de l'entreprise dans d'autres provinces et en Ontario. SIB s'engage à croître partout au Canada de façon organique et au moyen d'investissements en partenariat, et cherche activement des occasions de partenariat et d'acquisition.

À propos de SIB

StoneRidge, dont le siège social est situé à Ancaster, en Ontario, et qui compte 27 établissements, est un important courtier d'assurance indépendant, un MGA/MGU et un expert en sinistres. Depuis 1945, StoneRidge offre une gamme complète de services d'assurance, de conseil en matière de risques, d'assurance-vie et d'avantages sociaux aux entreprises, aux associations et aux particuliers. Pour de plus amples renseignements sur l'approche de SIB en matière de partenariat et d'investissement, veuillez consulter le site www.stoneridgeinsurance.ca/partnerplatform .

