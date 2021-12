ANCASTER, Ontario, 14 décembre 2021 /CNW/ - SIB Corp., un important fournisseur indépendant de services d'assurance et de consultation opérant sous le nom de StoneRidge Insurance Brokers (« SIB »), dont les plateformes comprennent un courtage d'assurance, un MGA/MGU, une offre de services dans le domaine des avantages collectifs et une société de réglage, a réalisé l'acquisition de John Stark & Company (« Stark ») afin d'élargir son offre de produits d'assurance personnelle, d'assurance commerciale et d'assurance vie.

Stark, qui a été fondé en 1870 et a des bureaux à Barrie et à Coldwater, est un important courtier d'assurance de plein exercice détenu et exploité par une famille et offrant des services complets dans le centre et le sud de l'Ontario. Stark représente plusieurs compagnies d'assurance, ce qui fait en sorte qu'elle est en mesure d'offrir à ses clients des conseils personnalisés et de qualité en matière d'assurance, ainsi qu'un soutien continu concernant la mise à jour des polices et les réclamations.

« Après 150 ans, nous sommes heureux de vendre Stark à SIB, qui, selon nous, continuera de comprendre les besoins de nos clients et de leur offrir des primes concurrentielles pour trouver la bonne solution », a déclaré Colin Stark.

« SIB a réalisé cinq transactions en 2021 jusqu'ici, dont quatre transactions liées à une coentreprise et une acquisition complète, et nous prévoyons de réaliser une autre transaction d'ici la fin de l'année, a déclaré Ted Puccini, président et chef de la direction de SIB. Nous espérons poursuivre sur cette lancée en 2022, alors que deux transactions devraient être conclues au début de l'année prochaine. »

Depuis son partenariat en novembre 2019 avec CIVC Partners, LP, une société de capital-investissement américaine (www.civc.com), Stark est le huitième investissement effectué par SIB. SIB s'engage à rechercher activement d'autres occasions de partenariat et est déterminée à croître de façon organique et au moyen d'investissements en partenariat. Elle recherche également activement des possibilités de partenariat et d'acquisition.

À propos de SIB StoneRidge, dont le siège social est situé à Ancaster, en Ontario, et qui compte 31 établissements, est un important courtier d'assurance indépendant, un MGA/MGU et un expert en sinistres. Depuis 1945, StoneRidge offre une gamme complète de services d'assurance, de conseil en matière de risques, d'assurance vie et d'avantages sociaux aux entreprises, aux associations et aux particuliers. Pour de plus amples renseignements sur l'approche de SIB en matière de partenariat et d'investissement, veuillez consulter le site www.stoneridgeinsurance.ca/partnerplatform.

Personne-ressource pour les médias

Trevor Cruise

416 894-6429

SOURCE StoneRidge Insurance Brokers