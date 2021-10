EMA classe le Stonebranch Universal Automation Center (UAC) dans la catégorie la plus prestigieuse du rapport, qui présente un échantillon représentatif de produits robustes et rentables.

ALPHARETTA, Géorgie, 19 octobre 2021 /CNW - Stonebranch, un important fournisseur de solutions d'orchestration de services et d'automatisation, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée chef de file de la création de valeur dans le rapport EMA Radar Report for Workload Automation publié au quatrième trimestre de 2021. Le rapport, qui est publié tous les deux ans, présente une analyse détaillée, élaborée à partir d'entrevues auprès des utilisateurs finaux, d'un sondage complet en six cents points et de démonstrations individuelles de produits.

« Nous sommes très honorés d'avoir été reconnus comme un chef de file de la création de valeur après un processus d'examen aussi rigoureux, a déclaré Giuseppe Damiani, chef de la direction de Stonebranch. Il est évident que notre stratégie visant à rendre l'UAC disponible par l'entremise du modèle SaaS, nos options de déploiement sur place, de même que nos efforts visant à encourager les utilisateurs finaux à automatiser et à orchestrer toute solution tierce ont été bien accueillis par le marché. Bien sûr, nos clients dévoués méritent autant de remerciements que notre équipe visionnaire. »

« Stonebranch a considérablement amélioré son produit depuis 2019. En ajoutant par exemple des fonctions libre-service et une fonctionnalité d'orchestration des pipelines de données, et grâce à des capacités d'intégration accrues avec des applications et des plateformes tierces dans le nuage, a déclaré Dan Twing, président et chef de l'exploitation d'Enterprise Management Associates (EMA). La détermination de l'entreprise à améliorer son produit a consolidé sa position de chef de file de la création de valeur reflétée dans le rapport de 2021. »

Le Universal Automation Center de Stonebranch permet l'automatisation de la charge de travail et le déploiement de capacités de planification des tâches dans les environnements informatiques hybrides. En centralisant la gestion des charges de travail au sein de microservices sur place, infonuagiques et conteneurisés, les entreprises peuvent étendre la portée de leurs processus d'automatisation. L'UAC permet aux développeurs, aux équipes de données et aux groupes des opérations des technologies de l'information de collaborer au sein d'une seule plateforme, tout en renforçant leurs capacités en matière d'observabilité, de vérification et de conformité.

En 2021, EMA est la seule entreprise d'analyse indépendante à avoir créé un classement objectif de l'ensemble des produits et des solutions du secteur de l'automatisation de la charge de travail.

Consultez le rapport EMA Radar Report for Workload Automation, publié au quatrième trimestre de 2021, avec l'aimable autorisation de Stonebranch.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation des TI qui transforment les environnements de TI commerciaux en les faisant passer de la simple automatisation des tâches de TI à l'automatisation sophistiquée des services opérationnels en temps réel. Peu importe le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sûre. La plateforme Universal Automation Center de Stonebranch permet aux entreprises d'orchestrer de façon transparente les charges de travail et les données entre les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et de soutien à l'échelle des Amériques, de l'Europe et de l'Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, manufacturières, de soins de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

À propos du rapport EMA Radar Report for Workload Automation

Le rapport EMA Radar Report for Workload Automation fournit une analyse approfondie des principaux fournisseurs et produits de l'industrie, y compris leur position globale sur le marché par rapport aux autres fournisseurs. Cette information est présentée sous forme de carte radar détaillée et facile à déchiffrer, ce qui permet d'avoir une vision claire de la position des différents fournisseurs sur le marché, et par rapport aux autres fournisseurs. Le rapport EMA Radar Report for Workload Automation fournit également une analyse détaillée de la méthodologie et des critères, un aperçu de haut niveau du segment de marché et une analyse détaillée de chaque fournisseur.

