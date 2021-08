Red Hat Marketplace fournit une plateforme unique pour l'achat d'applications d'entreprise et leur déploiement dans n'importe quel nuage ou sur place.

ALPHARETTA, Géorgie., 26 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Stonebranch a annoncé que son outil de transfert de fichiers hybrides compatible avec Kubernetes est maintenant offert sur la plateforme Red Hat Marketplace. Red Hat Marketplace est un marché en nuage ouvert qui permet aux entreprises de découvrir, d'essayer, d'acheter, de déployer et de gérer des logiciels certifiés fondés sur les conteneurs dans des environnements publics et privés, en nuage et sur place. Il offre aux clients un soutien adapté, un processus de facturation et d'établissement de contrat rationalisé, un processus de gouvernance simplifié et de la visibilité sur un tableau de bord unique dans divers environnements infonuagiques.

La solution de transfert de fichiers hybrides compatible avec Kubernetes de Stonebranch donne aux entreprises la capacité de transférer en toute sécurité des données d'un système à un autre et d'un nuage à un autre dans un environnement informatique hybride. L'outil offre des fonctions prêtes à l'emploi pour transférer des données vers et depuis toutes les grandes solutions infonuagiques publiques et privées, y compris Amazon S3, MinIO, Stockage Blob Azure et Google Cloud Storage. Disponible en téléchargement direct sur Red Hat Marketplace, la technologie Universal Agent de Stonebranch peut aider les entreprises à orchestrer des transferts de fichiers hautement sécurisés en temps réel à l'interne et à l'externe. Pour en faciliter l'accès, l'outil de Stonebranch peut également être téléchargé directement sur la plateforme Red Hat OpenShift. En utilisant Stonebranch pour combler l'écart entre les systèmes sur place et en nuage, les entreprises acquièrent une surveillance et une vérification en temps réel, la capacité de planifier des charges de travail automatisées ainsi que l'intégration de solutions exécutées sur Red Hat OpenShift à toute autre application ou plateforme.

« À mesure que les organisations passent de l'utilisation d'ordinateurs centraux sur place et d'environnements distribués au nuage, elles sont confrontées au défi courant et difficile de garder les données synchronisées », a déclaré Melahat Elis, vice-président de la gestion des produits chez Stonebranch. « Bien orchestrer le mouvement de ces données est une étape clé de la transformation numérique. En combinant la solution Stonebranch et la plateforme Red Hat OpenShift, les utilisateurs peuvent relever ce défi historique difficile grâce à un outil défini qui fonctionne parfaitement dans leur écosystème existant de plateformes et d'applications. »

Créé en collaboration entre Red Hat et IBM, Red Hat Marketplace offre un trifecta multinuagique hybride pour les organisations qui entrent dans la prochaine ère de l'informatique; un écosystème de partenaires robuste, une plateforme de conteneurs de pointe (Kubernetes), et un soutien commercial primé, le tout sur un arrière-plan très évolutif alimenté par IBM. Red Hat Marketplace Select offre un autre marché privé et personnalisé, permettant aux clients d'offrir à leurs équipes un accès simplifié à des logiciels conçus et approuvés au préalable par leur organisation.

« Nous croyons que Red Hat Marketplace est une destination essentielle pour dégager de la valeur des investissements dans le nuage », a déclaré Lars Herrmann, vice-président des écosystèmes partenaires, des produits et de la technologie de Red Hat. « Avec la plateforme, nous faisons en sorte qu'il soit aussi rapide et facile que possible pour les entreprises de mettre en œuvre les outils et les technologies qui peuvent les aider à réussir dans ce monde hybride multinuagique. Nous avons simplifié les étapes pour trouver et acheter des outils, comme celui de transfert de fichiers hybrides de Stonebranch pour Kubernetes, qui sont testés, certifiés et pris en charge sur Red Hat OpenShift, et nous avons éliminé les obstacles opérationnels au déploiement et à la gestion de ces technologies sur l'infrastructure native de Kubernetes. »

« Grâce à Red Hat Marketplace, nous élargissons notre écosystème en collaboration avec des partenaires comme Stonebranch et nous aidons nos clients à prospérer dans un monde hybride multinuagique », a déclaré Kelly Hartman, vice-présidente du développement des écosystèmes et des affaires de IBM Cloud et IBM Cognitive Software. « Les environnements fondés sur les conteneurs représentent l'avenir de la technologie d'entreprise, et Red Hat OpenShift est la principale plateforme pour Kubernetes destinée aux entreprises de l'industrie. Nous sommes heureux de simplifier l'achat et l'adoption de logiciels pour nos clients grâce à une expérience de marché privé organisée. »

Red Hat Marketplace est conçu pour répondre aux besoins uniques des développeurs, des équipes d'approvisionnement et des dirigeants des TI grâce à un accès rationalisé et simplifié à des logiciels utilisés couramment par les entreprises. Toutes les solutions disponibles sur le marché ont été testées et certifiées pour Red Hat OpenShift, ce qui leur permet de fonctionner dans n'importe quel environnement où est déployée OpenShift. L'approche basée sur les conteneurs assure que les applications peuvent être exécutées et gérées exactement de la même manière, quelle que soit l'infrastructure infonuagique sous-jacente. Cela donne aux entreprises la souplesse nécessaire pour gérer leurs charges de travail sur place ou dans n'importe quel environnement infonuagique public ou privé avec une portabilité accrue ainsi que la certitude que leurs applications et leurs données sont protégées contre l'asservissement à un fournisseur.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation des TI qui transforment les environnements des TI en entreprise en les faisant passer de la simple automatisation des tâches de TI à l'automatisation sophistiquée des services opérationnels en temps réel. Peu importe le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sûre. La plateforme Universal Automation Center de Stonebranch permet aux entreprises d'orchestrer de façon transparente les charges de travail et les données entre les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et de soutien à l'échelle des Amériques, de l'Europe et de l'Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, manufacturières, de soins de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux et OpenShift sont des marques de commerce ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

