Dans ce rapport, Gartner passe en revue les technologies axées sur l'automatisation qui créent de la valeur plus rapidement, améliorent l'efficacité et optimisent les coûts.

ALPHARETTA, Géorgie, 19 août 2021 /CNW/ - Stonebranch, un important fournisseur de plateformes d'orchestration et d'automatisation du service (SOAP), a annoncé que Gartner a reconnu l'entreprise comme fournisseur d'échantillons dans l'édition 2021 de son rapport Hype Cycle for I&O Automation dans la catégorie des plateformes d'orchestration et d'automatisation de service.

« Nous sommes fiers d'être reconnus par Gartner dans son rapport Hype Cycle for I&O Automation de cette année, a déclaré Giuseppe Damiani, chef de la direction de Stonebranch. Ce rapport aide les dirigeants du secteur des infrastructures et des opérations à mieux comprendre comment et quand investir dans la technologie et, à notre avis, confirme la valeur commerciale fondamentale du secteur des solutions d'orchestration et d'automatisation du service et du Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch ».

Selon le rapport, « l'expansion des écosystèmes numériques au-delà du centre de données sur place exige de repenser les méthodes d'exécution des processus opérationnels ». Par ailleurs, selon le rapport, « les responsables du secteur des infrastructures et des opérations doivent utiliser les plateformes [SOAP] pour l'orchestration et l'automatisation du service afin de promouvoir l'agilité axée sur le client dans le cadre d'initiatives relatives au nuage, aux mégadonnées et aux processus de développement et d'exploitation ».

« L'automatisation a beaucoup évolué depuis l'époque de l'ordonnancement traditionnel des tâches par lots. L'UAC mène la charge pour automatiser les processus informatiques en temps réel, et nos clients ont atteint un tout nouveau niveau de contrôle et de visibilité, a déclaré Giuseppe Damiani. L'acquisition de la capacité d'orchestrer les processus automatisés entre les technologies sur place et en nuage au sein d'un environnement informatique hybride change vraiment la donne pour nos clients ».

Les rapports Hype Cycle de Gartner fournissent une représentation graphique de la maturité des technologies et des applications et de leur adoption, et de leur pertinence potentielle pour la résolution de problèmes opérationnels réels et l'exploitation de nouvelles possibilités.

*Gartner, « Hype Cycle for I&O Automation, 2021 », Chris Saunderson.

Avertissement de Gartner

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières.

Gartner et Hype Cycle sont des marques de commerce déposées et des marques de service de Gartner, inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation des TI qui transforment les environnements de TI commerciaux en les faisant passer de la simple automatisation des tâches de TI à l'automatisation sophistiquée des services opérationnels en temps réel. Peu importe le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sûre. La plateforme Universal Automation Center de Stonebranch permet aux entreprises d'orchestrer de façon transparente les charges de travail et les données entre les écosystèmes technologiques et les silos. Établie à Atlanta, en Géorgie, et misant sur des points de contact et de soutien à l'échelle des Amériques, de l'Europe et de l'Asie, Stonebranch est au service de certaines des plus grandes institutions financières, manufacturières, de soins de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

