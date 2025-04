MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Stockchase , la plateforme de référence pour les opinions d'experts en actions, a lancé une refonte majeure de son site Web, offrant une interface modernisée et une navigation améliorée afin de mieux servir les investisseurs. Le nouveau site permet une navigation plus facile pour accéder aux dernières analyses du marché boursier, aux recommandations d'experts et aux nouvelles financières.

Depuis sa création en 2000, Stockchase est une source fiable pour les investisseurs à la recherche de commentaires d'experts sur les actions, les FNB et les tendances du marché . Consciente de la nécessité d'améliorer l'expérience numérique, l'équipe de Stockchase a repensé le site afin de répondre aux besoins évolutifs des investisseurs d'aujourd'hui.

Une expérience modernisée pour les investisseurs

Le nouveau design de Stockchase propose une mise en page intuitive et épurée qui simplifie l'accès aux informations boursières. La nouvelle structure du site permet une consultation plus facile des opinions d'experts, des actions populaires et des commentaires historiques. Parmi les améliorations clés :

Navigation simplifiée : Un menu et une disposition plus intuitifs permettent de trouver plus rapidement l'information recherchée.

Classement des experts : Un système de classement exclusif évalue les experts selon la performance de leurs recommandations, offrant ainsi une perspective unique sur leur historique.

: Un système de classement exclusif évalue les experts selon la performance de leurs recommandations, offrant ainsi une perspective unique sur leur historique. La technologie d'intelligence artificielle la plus récente est intégrée à Stockchase pour résumer l'ensemble des opinions de nos experts.

Recherche et filtres améliorés : Les investisseurs peuvent désormais rechercher rapidement des actions, des experts ou des sujets grâce à des options de filtrage plus précises.

Expérience mobile optimisée : Le site est désormais plus réactif, facilitant l'accès aux analyses en tout temps, même en déplacement.

Analyses propulsées par l'IA : Une nouvelle fonctionnalité utilise l'intelligence artificielle pour synthétiser et résumer les avis d'experts sur les actions des 12 derniers mois, permettant aux utilisateurs de repérer rapidement les tendances du marché.

« Notre mission a toujours été de rendre les analyses boursières d'experts accessibles à tous », a déclaré Billy Kawasaki, chef de l'exploitation chez Stockchase. « Grâce à cette refonte, nous faisons un grand pas en avant pour permettre aux investisseurs de trouver l'information dont ils ont besoin rapidement et efficacement. »

À propos de Stockchase :

Fondé en Ontario, au Canada, Stockchase est une source de confiance en matière d'opinions boursières depuis plus de vingt ans. Acquise par Wealthica en 2017, la plateforme continue de fournir aux investisseurs des analyses précieuses d'experts financiers. Stockchase reste fidèle à sa mission d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées grâce à des données à jour sur le marché boursier.

