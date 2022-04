Suite à son acquisition par Klarna, Stocard, l'un des principaux portefeuilles mobiles au monde, présente sa nouvelle image à plus de 47 millions de consommateurs actifs sur 45 marchés, en adoptant sur tous ses canaux l'identité de marque 'Smoooth' de Klarna.





Ce changement ouvre la voie à de nouvelles synergies de produits entre Klarna et Stocard et introduit l'univers Klarna à plus de 2 millions de nouveaux consommateurs au Canada .

TORONTO, le 6 avril 2022 /CNW/ - Klarna, leader mondial des services bancaires, de paiement et de magasinage, qui aide les consommateurs à économiser du temps et de l'argent en plus de garder le contrôle de leurs finances tout en étant informés, révèle aujourd'hui la nouvelle identité de marque de Stocard, une compagnie récemment acquise et intégrée à son écosystème. Stocard, l'un des principaux portefeuilles mobiles au monde qui permet aux consommateurs de rassembler toutes leurs cartes de programme de loyauté virtuellement en un seul endroit et de recevoir des offres personnalisées, s'apprête ainsi des couleurs de Klarna. Ce changement d'identité marque la prochaine étape de l'intégration de Stocard dans l'écosystème de Klarna après son acquisition en juillet 2021 et ouvre les portes à des synergies commerciales et technologiques entre les offres des deux sociétés.

David Handlos, fondateur de Stocard, déclare : "Nous n'aurions pas pu imaginer un meilleur univers pour Stocard que Klarna. Nos deux entreprises partagent la même obsession du client et notre nouvelle identité visuelle exprime parfaitement cette mission commune. Avec sa manière de communiquer très accessible et son image unique qui sort de l'ordinaire, la nouvelle image de marque de Stocard, aux couleurs de Klarna, améliore l'expérience de l'utilisateur et nous aide à attirer de nouveaux publics. Et l'identité n'est qu'un début. Nos consommateurs et nos commerçants peuvent s'attendre à ce que de nouvelles fonctionnalités leur soient proposées prochainement, grâce au vaste bassinde talents et de ressources de Klarna."

L'application Stocard permet aux consommateurs de rassembler et trier virtuellement toutes leurs cartes de programme de loyauté, de collecter des bons de rabais et de recevoir des offres personnalisées. Pour les commerçants, l'application Stocard offre une puissante avenue, basé sur des données concrètes, qui a pour effet de capter l'intérêt des consommateurs en comprenant mieux leurs préférences, de générer plus de trafic et de ventes tout en augmentant le niveau de loyauté de leurs clients.

L'application Stocard continuera à être disponible gratuitement pour ses 47 millions de consommateurs actifs sur 45 marchés et sera enrichie de nouvelles fonctionnalités plus son intégration s'approfondira avec la plateforme de Klarna. En même temps, l'équipe Stocard apportera son expérience au sein des équipes responsable des produits de Klarna pour développer de nouvelles fonctionnalités dans l'application Klarna, dont la première sera révélée dans un futur très proche.

David Fock, Chief Product Officer de Klarna, ajoute : "Chez Klarna, nous voulons aider les consommateurs à gagner du temps et de l'argent à chaque fois qu'ils paient, que ce soit en ligne ou en magasin. Avec sa solution intelligente de portefeuille mobile, Stocard remplit cette promesse, ce qui en fait le complément idéal de la famille Klarna. En plaçant le consommateur au cœur de chaque interaction, nous avons inversé la façon dont les banques devraient agir, ce qui se reflète dans notre image et nos visuels uniques. Avec l'intégration de Stocard dans l'univers Klarna, nous transposons maintenant notre expérience aux consommateurs et commerçants dans le monde entier. En plus d'élargir considérablement l'empreinte mondiale de Klarna avec 47 millions de consommateurs sur 25 nouveaux marchés, dont plus de 2 millions au Canada, l'acquisition de Stocard nous permet également de tirer parti de l'intelligence et de la technologie de paiement et de marketing de Stocard, en l'intégrant dans l'application Klarna, avec de nouvelles fonctionnalités qui seront annoncées prochainement".

Aux côtés de Toplooks, HERO, APPRL, Inspirock et, plus récemment, PriceRunner, l'acquisition de Stocard ajoute un nouveau pilier complémentaire à l'offre de produits de Klarna. Qu'il s'agisse d'achats virtuels, de création de contenu, de publicités, d'organisation de voyages ou de portefeuilles mobiles, les acquisitions de Klarna tiennent la promesse de faire gagner du temps et de l'argent à plus de 147 millions de consommateurs et d'aider plus de 400 000 commerçants partenaires dans le monde à attirer encore plus efficacement leur public cible. Les services omni canaux tels que l'application Stocard sont devenus essentiels pour conquérir et retenir une nouvelle génération de consommateurs, en particulier pour les marchands qui cherchent à relier l'expérience entre les achats en ligne et en magasin.

À propos de Klarna

Depuis 2005 Klarna poursuit sa mission de révolutionner le secteur de la banque de détail. Avec plus de 147 millions d'utilisateurs actifs et 2 millions de transactions par jour, Klarna répond à l'évolution de la demande des consommateurs en leur faisant gagner du temps et de l'argent tout en les aidant à être informés et garder le contrôle de leurs finances. Plus de 400 000 commerçants partenaires globaux, dont H&M, Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group, et Nike ont intégré la technologie innovante de Klarna pour proposer une expérience d'achat fluide en ligne et en magasin. Avec plus de 5 000 employés, Klarna est active dans 45 marchés et est l'une des fintechs privées les plus valorisées au monde avec une valorisation de 45,6 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez klarna.com.

