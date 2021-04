STIQ récompense 8 entreprises manufacturières québécoises

Distinction - Gestion de la production : Infasco ( Marieville )

production : ( ) Distinction - Gestion de la relation client : Sixpro ( Notre-Dame-du-Bon-Conseil )

relation client : ( ) Distinction - Amélioration continue : Métal Bernard ( Saint-Lambert-de-Lauzon )

( ) Distinction - Gestion de la chaîne d'approvisionnements : Métalus ( Drummondville )

chaîne d'approvisionnements : ( ) Distinction - Progression des résultats du DiagnoSTIQ Podium Transport : Maximétal ( Saint-Georges )

( ) Distinction - Gestion des ressources humaines : Normandin (Saint-Valérien-de-Milton)

(Saint-Valérien-de-Milton) Distinction - Projet d'amélioration Podium Transport : Vestshell (Montréal)

(Montréal) Distinction - Agilité 2020 : AMEC Usinage ( Saint-Augustin-de-Desmaures )

« Nous sommes heureux de reconnaître l'excellence des PME manufacturières québécoises. Il est primordial de souligner les accomplissements de ces entreprises qui ne cessent de se réinventer et d'innover pour être plus compétitives, tout particulièrement dans le contexte pandémique actuel. » affirme Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.

À propos de STIQ

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission d'améliorer la compétitivité des chaines d'approvisionnement manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure. Tous les jours, depuis plus de 30 ans, STIQ est sur le terrain avec les industriels afin de les aider à développer leurs affaires et être plus compétitifs.

Chaque année, l'expertise unique de STIQ bénéficie ainsi à plus de 700 entreprises œuvrant dans les secteurs clés de notre économie, tels que l'aéronautique, le transport, les ressources minérales, l'énergie électrique et la défense et la sécurité.

