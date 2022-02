STIQ obtient 355 000$ pour renforcer la compétitivité des PME du territoire nordique

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à un appui financier de 355 000$ de la Société du Plan Nord, STIQ mettra en œuvre un programme de diagnostics et de projets d'amélioration auprès de PME du territoire nordique. Cette initiative permettra l'amélioration de la performance de 8 entreprises manufacturières et de services de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, qui sont fournisseurs auprès de donneurs d'ordres des secteurs minier et forestier. Ce programme renforcera les liens de collaboration entre les donneurs d'ordres et leurs fournisseurs stratégiques.

En adaptant une démarche éprouvée dans d'autres secteurs d'activités, STIQ propose d'accompagner ces entreprises dans la réalisation de projets d'amélioration de leur compétitivité. Le programme prévoit, entre autres, un diagnostic des processus organisationnels et de gestion, un appui pour l'élaboration du plan d'action ainsi que de l'aide pour la réalisation des projets d'amélioration avec le soutien d'experts externes.

« Le programme de diagnostics et de projets d'amélioration auprès de PME du territoire nordique permettra d'améliorer la capacité des fournisseurs du territoire à répondre aux besoins des donneurs d'ordres des secteurs minier et forestier. Grâce à notre expertise reconnue dans les programmes de développement de fournisseurs, plus de 750 diagnostics d'entreprises réalisés au fil des ans, nous sommes convaincus que cette initiative permettra aux entreprises sélectionnées d'accroître leur performance, de consolider leur relation d'affaires avec leurs clients actuels et de développer de nouveaux marchés », affirme Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.

« L'aide financière octroyée à STIQ dynamisera l'économie au nord du 49e parallèle en aidant les fournisseurs du territoire nordique à répondre aux besoins des donneurs d'ordres des secteurs minier et forestier. Cette action répond à une priorité énoncée par les acteurs du Nord québécois. Elle figure dans le Plan d'action nordique coordonné par la Société du Plan Nord, qui vise à fournir les outils appropriés aux communautés nordiques pour qu'elles habitent pleinement leur territoire. »

Patrick Beauchesne, Président-directeur général de la Société du Plan Nord

À propos de STIQ

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure.

