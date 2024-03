STIQ est fière d'annoncer les entreprises lauréates du Gala Les Mérites STIQ 2024

MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - La première phase du programme Podium Manufacturier de STIQ s'est achevé en grande pompe par l'annonce de 7 entreprises lauréates de la 11ème édition du Gala - Les Mérites STIQ, le 26 mars au Fairmont Le Reine Elizabeth.

Lancé par STIQ en 2021, grâce à un soutien financier de 2.4 M$ du gouvernement du Québec, Podium Manufacturier a permis la réalisation de plus de 100 projets d'amélioration au sein d'une quarantaine de PME participantes, toutes évoluant dans le secteur industriel québécois. Les entreprises bénéficiaient d'un accompagnement de pointe, visant à propulser leur compétitivité. Les entreprises gagnantes ayant participé au programme, sont récompensées pour leurs pratiques d'affaires remarquables.

« Nous sommes fiers de constater que, grâce à leur participation à Podium Manufacturier, les PME ont amélioré significativement leur compétitivité en misant sur l'excellence en gouvernance, en opérations et en développement de la main-d'œuvre. Le Gala Les Mérites STIQ permet de célébrer les accomplissements remarquables de ces manufacturiers. C'est grâce à leur engagement que notre industrie peut continuer à prospérer et à créer de la richesse pour le Québec » souligne Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.

Découvrez les gagnants dans chaque catégorie :

Distinction Pilotage de l'entreprise - Meilleur pointage

TRICA (Saint-Jérôme)

Distinction Gestion des ressources humaines - Meilleur pointage

NANUK (Terrebonne)

Distinction Gestion des ventes - Meilleur pointage

TECHNOLOGIE INOVAWELD (La Pocatière)

Distinction Gestion de la production - Meilleur pointage

DIACARB (Montréal)

Distinction Santé et sécurité - Meilleur pointage

FENPLAST (Candiac)

Distinction Meilleur projet - Podium Manufacturier

MODERCO (Longueuil) et son consultant PROGIMA CONSEIL (Montréal)

À propos de STIQ

Fondée en 1987, STIQ (Sous-traitance industrielle Québec) est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des chaines d'approvisionnement manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure.

À propos du programme Podium Manufacturier

Le programme Podium Manufacturier vise à accroître la performance et l'efficacité des PME manufacturières qui évoluent dans le secteur industriel québécois et à resserrer leurs liens au sein des chaînes d'approvisionnement locales. Podium Manufacturier favorise une culture axée sur la performance organisationnelle, la collaboration des ressources et la convergence des objectifs pour assurer la compétitivité et la pérennité des manufacturiers québécois. Le programme comprend, entre autres, un diagnostic des processus organisationnels et de gestion, un soutien pour l'élaboration du plan d'action ainsi que de l'aide pour la réalisation des projets d'amélioration avec le soutien d'experts externes.

