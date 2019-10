Stingray dévoile les résultats d'un sondage sur la diffusion de musique d'ambiance dans les petites entreprises canadiennes mené par Léger

Selon les résultats du sondage, seulement 11 % des propriétaires d'entreprise versent les tarifs requis pour la diffusion publique de musique

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Une étude menée par Léger pour le compte de Stingray jette un nouvel éclairage sur la connaissance limitée manifestée par les propriétaires de petits commerces du pays quant au cadre juridique gouvernant la diffusion musicale dans l'espace public. Selon les résultats du sondage, 82 % des propriétaires d'entreprise ne sont pas conscients de la législation en vigueur et de leurs obligations envers les auteurs-compositeurs et les interprètes.

Bien que la musique soit considérée comme essentielle par 71 % des répondants, seulement 11 % payent les droits de diffusion qui sont dus aux créateurs. De même, 63 % des répondants n'étaient pas au courant des lois les empêchant d'utiliser leur compte de diffusion musicale en continu personnel pour faire jouer de la musique dans leur commerce. Le sondage révèle également que malgré que 48 % des propriétaires d'entreprise estiment qu'il est important de diffuser de la musique canadienne, seulement 18 % se disent disposés à payer les tarifs requis aux titulaires de droits.

Selon les conclusions du sondage, une majorité de propriétaires d'entreprise ne réalisent pas qu'une licence est requise pour diffuser de la musique dans un espace public, sans quoi ils s'exposent à des amendes pour violation des droits d'auteur et aux actions en justice pouvant être entreprises par les sociétés de droits d'exécution.

« L'étude de Léger sur la musique d'ambiance diffusée dans les commerces canadiens fait clairement ressortir que le travail des artistes est souvent pris pour acquis », a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal, marketing et contenu de Stingray. « Bien que nous ayons commandé cette étude afin d'approfondir notre compréhension de l'utilisation de la musique dans l'espace public pour le compte de notre division commerciale Stingray Affaires, nous sommes heureux d'en partager les conclusions avec le milieu musical. Les résultats mettent en lumière un besoin pressant : les acteurs de l'industrie, les décideurs et les propriétaires d'entreprise doivent faire front commun afin de rectifier cette situation critique pour le bien de nos artistes. Des efforts supplémentaires sont requis pour renforcer et faire connaître le cadre juridique existant. »

Tirant parti de plus d'une décennie d'expérience de la distribution musicale, Stingray offre aux entreprises un service clé en main pour diffuser de la musique en toute légalité dans les espaces commerciaux, à un prix abordable même pour les entreprises de taille modeste. Les centaines de chaînes musicales offertes par Stingray sont conçues spécialement pour les entreprises, exemptes de publicité et filtrées de toutes paroles inappropriées, et font la promotion du contenu et des créateurs canadiens.

Le sondage a été réalisé auprès de 510 petites entreprises (de 1 à 9 employés) ayant pignon sur rue à l'échelle du Canada. Tous les répondants sont les propriétaires, les gérants ou les aides-gérants d'entreprises des industries suivantes : vente au détail, restaurants et bars, services personnels (coiffure, nettoyage à sec, photographie, etc.), loisirs et divertissement, hôtellerie, et services vétérinaires.

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie dont le siège social est situé à Montréal et qui compte plus de 1 200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Plus de 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.



