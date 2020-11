Stimuler le « pouvoir industriel » au moyen de la technologie 5G

Entretien avec Zhang Ping, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et professeur à l'Université des postes et télécommunications de Beijing

BEIJING, 17 novembre 2020 /CNW/ - Un rapport de Science and Technology Daily | IUSTC :

La technologie 5G est l'un des domaines les plus dynamiques de la présente décennie, et la Chine est un chef de file incontesté du secteur de la technologie et de l'industrie de la 5G. Selon les dernières statistiques du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, en date de la fin de septembre, 690 000 stations de base 5G ont été bâties en Chine, et la couverture du réseau 5G est maintenant en place dans certaines régions, comme celles de Beijing, Shanghai et Guangzhou. Le nombre total de connexions aux terminaux dépasse 160 millions.

Selon Zhang Ping, le rythme de construction du réseau et de l'augmentation du nombre d'utilisateurs du réseau sont plus rapides en Chine qu'ailleurs. La construction du réseau 5G et la mise en œuvre du secteur de la 5G progressent étape par étape. Toutefois, la Chine a besoin d'une solution mieux adaptée dans le domaine de l'interconnexion industrielle.

Évidemment, il accorde une plus grande attention à la recherche d'une solution liée à l'interconnexion industrielle. La deuxième conférence mondiale sur la 5G aura lieu le 26 novembre, à Guangzhou. Dans une entrevue exclusive accordée à Science and Technology Daily, Zhang Ping a déclaré : « D'une part, lorsqu'il est question de la technologie 5G, il faudrait discuter non seulement des réalisations et de l'expérience, mais aussi des manières d'installer les stations de base, de gérer l'interférence entre les stations existantes et d'augmenter la vitesse des utilisateurs. D'autre part, il est plus important que jamais de discuter des moyens de mieux intégrer les technologies de l'information et des communications ainsi que les procédés de fabrication afin que la "cyberpuissance" puisse soutenir le pouvoir industriel. »

L'Internet des objets industriel ne peut pas reproduire le modèle de développement d'Internet

Lors de la 14e réunion du Central Committee for Deepening Overall Reform qui a eu lieu le 30 juin, le comité a examiné et approuvé les lignes directrices relatives à l'approfondissement du développement intégré de la nouvelle génération de technologies de l'information et de procédés de fabrication. Les membres du comité ont souligné l'importance de l'accélération de l'intégration de la nouvelle génération de technologies de l'information et de procédés de fabrication.

Il est essentiel de suivre le rythme de la nouvelle vague de révolutions technologiques et des tendances de transformation industrielle, ainsi que d'accélérer le développement novateur de l'Internet des objets industriel.

Nous devons également accélérer la transformation fondamentale du mode de production et du format des entreprises au sein de l'industrie de la fabrication, et améliorer le développement de solutions numériques, de l'accès au réseau et de technologies intelligentes au sein de l'industrie de la fabrication.

Selon Zhang Ping : « La 5G est une technologie habilitante; 20 % du marché se situe du côté des consommateurs et 80 % du côté industriel. Il s'agit de la stratégie " océan bleu " des applications 5 G. » Les utilisateurs de l'industrie n'ont que deux demandes par rapport aux réseaux 5G : ils veulent un accès bon marché et convivial. Toutefois, si on tente de concevoir l'Internet des objets industriel en adoptant les idées de l'Internet grand public, on fera face à des inconvénients naturels : un coût élevé et une technologie complexe.

Plus important encore, comme chaque secteur et chaque entreprise ont leurs propres besoins et caractéristiques, leurs exigences en matière de communication sont très différentes. « Le modèle traditionnel tente de répondre à tous les besoins au moyen d'un réseau unique. Cela est possible dans l'Internet grand public. Cependant, pour ce qui est des secteurs industriels, il est impossible de résoudre tous les problèmes de l'industrie avec un seul réseau de communication, et ce n'est pas nécessaire », souligne Zhang Ping.

Par conséquent, selon lui, l'Internet des objets industriel devrait abandonner toute méthodologie complexe et commencer par mettre en place des réseaux distribués pour répondre aux besoins précis et uniques des entreprises industrielles. « Afin d'accélérer l'intégration de la technologie 5G et de l'économie des entités, nous devons continuellement étudier de manière approfondie les demandes relatives aux différents scénarios de l'industrie quant aux technologies de l'information, combiner des technologies habilitantes, telles que l'informatique en périphérie et l'intelligence artificielle, et mettre en place des réseaux privés sans fil et des réseaux convergents grâce à de nouvelles idées, comme la coordination des fréquences », mentionne Zhang Ping. Cela nécessite également une plateforme puissante jouant un rôle de premier plan pour renforcer l'autonomie de milliers d'industries.

L'itération de nouvelles communications est stimulée par des scénarios, et non par des taux

Zhang Ping mentionne que les communications mobiles se sont multipliées rapidement au cours des 30 dernières années, et que ce phénomène est principalement dû à la nécessité d'augmenter la vitesse des communications. Cette logique est à la base du progrès de chaque génération de communications mobiles. Cependant, la technologie 5G présente une différence révolutionnaire. La 5G est non seulement synonyme d'augmentation des taux, mais elle présente également trois « scénarios », à savoir des réseaux mobiles à large bande améliorés, un vaste système de communication entre ordinateurs, ainsi qu'une fiabilité ultra-élevée et une faible latence, ouvrant ainsi une nouvelle ère de communications où tout est connecté.

« La force motrice de l'évolution des communications mobiles passera de l'exigence d'un taux unique de l'ère des 1G/2G/3G/4G aux trois scénarios de la 5G, pour finalement se transformer en paradigme d'évolution de base axé sur les scénarios. » En ce qui concerne le processus d'évolution vers la 6G, Zhang Ping estime que la voie technique traditionnelle qui consiste à suivre le mode de traitement par liste hiérarchisée et à adopter des méthodes complexes en échange de gains de performance n'est pas viable, et qu'il est urgent de mettre au point des innovations théoriques. « La 6G devrait non seulement améliorer la vitesse et élargir l'espace, mais aussi favoriser l'acquisition de connaissances et les recherches sur un nouveau système d'interrelation entre l'intelligence, la communication et l'avenir de l'humanité. » Zhang Ping explique que, dans le système 6G, les utilisateurs et les nœuds de réseau peuvent interagir plus profondément au moyen de la sémantique, s'intégrer et évoluer ensemble. Le premier projet de coopération internationale associé au réseau 6G a été lancé l'an dernier en Chine.

« La communication a toujours été un besoin de base de la société humaine. Grâce à la diffusion de l'information, les problèmes d'incertitude pourraient être résolus, et l'intelligence humaine pourrait être améliorée. » Zhang Ping croit que l'avenir de la 5G+ offre une vision idéale. Sa mise en œuvre exige des études et une planification plus poussées de la part des gouvernements, du milieu universitaire et de l'industrie.

