Sherry Roth , membre de Stikeman Elliott (London) depuis plus de 20 ans

Nommée associée directrice du bureau de Londres

Stikeman Elliott a été le premier cabinet d'avocats canadien à ouvrir un bureau à Londres (en 1969)

TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Stikeman Elliott, chef de file mondial en droit des affaires canadien, est fier d'annoncer la nomination de Sherry Roth à titre d'associée directrice du bureau de Londres au Royaume-Uni.

Sherry Roth, Associé directrice, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Groupe CNW/Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.)

Sherry est une avocate en droit des sociétés chevronnée et a établi une pratique fructueuse et sophistiquée en matière de prestation de conseils sur les marchés de capitaux d'emprunt et sur le droit bancaire. En tant que douzième associée directrice du bureau de Londres en plus de 50 ans, Sherry apporte au cabinet et à nos clients internationaux l'excellence et la force pour lesquelles elle est connue au cabinet et auprès de notre clientèle internationale, et les combine avec une approche pratique et axée sur les affaires. Elle continuera de jouer un rôle clé dans la mise en place des pratiques internationales du cabinet touchant le financement d'entreprises et le financement de projets.

« Nous sommes extrêmement ravis d'avoir Sherry comme associée directrice à notre bureau de Londres », déclare Jeffrey Singer, président du conseil de Stikeman Elliott. « Sherry est membre du cabinet depuis plus de 20 ans et elle incarne à la perfection les valeurs du cabinet, offrant avec passion la plus haute qualité de services juridiques et en se concentrant entièrement sur les objectifs des clients. Nous avons très hâte que Sherry fasse partie intégrante de l'avenir du bureau de Londres », ajoute Jeff.

Sherry conseille régulièrement les émetteurs et les preneurs fermes dans le cadre d'émissions de titres de créance internationaux par des banques, des entreprises, des régimes de retraite et le gouvernement fédéral et plusieurs gouvernements provinciaux canadiens. Elle a également représenté des émetteurs et des preneurs fermes dans diverses émissions d'obligations Feuille d'érable. Elle a acquis une expérience considérable en conseillant des prêteurs et des emprunteurs dans le cadre de prêts garantis et non garantis, ainsi qu'en représentant des prêteurs, des promoteurs et des emprunteurs dans des opérations de financement de projets internationaux, notamment dans le secteur minier. Sherry est bien placée pour assumer le rôle d'associée directrice. Sa profonde compréhension des conditions actuelles du marché et son engagement à comprendre les activités de ses clients lui permettent d'offrir une approche personnalisée pour gérer au mieux les risques et maximiser les résultats. Sherry s'est jointe au cabinet en 2002 et est devenue associée en 2007. Elle continuera de se concentrer sur sa pratique tout en assumant le rôle d'associée directrice.

Stikeman Elliott a été le premier cabinet d'avocats canadien à ouvrir un bureau à Londres, en 1969. En plus de nos racines bien ancrées dans la ville, notre bureau de Londres est reconnu depuis longtemps pour sa pratique active en matière d'opérations d'entreprises internationales axées sur le Canada, d'opérations financières dans plusieurs territoires de compétence et de travail réglementaire. Stikeman Elliott (London) LLP (numéro d'enregistrement OC371692) est une société à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au Pays de Galles.

À propos de Stikeman Elliott

Stikeman Elliott est un chef de file mondial en droit des affaires canadien qui offre des solutions créatives à ses clients d'un bout à l'autre du Canada et dans le monde entier. Le cabinet offre des services juridiques de la plus haute qualité, des conseils déterminants et des solutions pratiques grâce à ses bureaux situés à Montréal, Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver, New York, Londres et Sydney. Chez Stikeman Elliott, l'expérience client est toujours au cœur de ce que nous faisons, de notre premier contact avec les clients jusqu'à la réalisation de nos mandats et bien au-delà; leurs objectifs deviennent les nôtres et leurs défis sont nos défis. Nous entretenons chaque relation client en choisissant les équipes, outils et processus qui correspondent adéquatement à leurs besoins et objectifs commerciaux particuliers. Dans chaque dossier, nos avocats tirent parti des outils de technologie juridique et ressources de pointe du cabinet, ce qui leur permet d'offrir des solutions créatives et sur mesure à nos clients.

