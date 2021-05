Bien reconnue par ses clients, ses pairs et les répertoires juridiques pour son expertise en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en valeurs mobilières, Me Metivier agit régulièrement pour le compte de sociétés cotées de premier plan, de preneurs fermes et d'investisseurs dans le cadre d'offres publiques, d'opérations de prise ferme, d'émissions transfrontalières et de placements privés. Elle prête aussi régulièrement conseil sur les obligations d'information continue, la gouvernance d'entreprise et d'autres questions courantes en matière de droit des valeurs mobilières.

« Je suis ravie et honorée de me joindre à l'équipe Droit des affaires de Stikeman Elliott, de déclarer Me Metivier. Au fil des ans, j'ai travaillé en étroite collaboration avec l'équipe du bureau de Montréal sur plusieurs opérations de fusion et d'acquisition et transactions sur les marchés des capitaux, ce qui fait que j'ai l'impression d'être déjà un membre de longue date de l'équipe. »

Faire appel à Stikeman Elliott signifie travailler avec les avocats les plus compétents en droit des affaires canadien. Le groupe national Droit des affaires du cabinet est hautement estimé par les répertoires canadiens et mondiaux pour son travail sur les opérations les plus importantes et les plus complexes de fusion et d'acquisition et de valeurs mobilières canadiennes et transfrontalières.

À propos de Stikeman Elliott

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un chef de file mondial en droit des affaires canadien qui offre des solutions créatives à ses clients d'un bout à l'autre du Canada et dans le monde entier. Le cabinet offre des services juridiques de la plus haute qualité, des conseils déterminants et des solutions pratiques grâce à ses bureaux situés à Montréal, Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver, New York, Londres et Sydney. Avec un bilan exceptionnel aux États-Unis et à l'échelle internationale en matière d'opérations multiterritoriales, Stikeman Elliott est un chef de file dans ses principaux domaines de pratique, notamment les fusions et acquisitions, les valeurs mobilières, le litige commercial, le droit bancaire et financier, la concurrence et les investissements étrangers, la fiscalité, la restructuration, l'énergie, le droit immobilier, le développement de projets, le droit de l'emploi et du travail et les régimes de retraite.

