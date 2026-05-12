STGM ARCHITECTURE ACCUEILLE DESJARDINS CAPITAL COMME PARTENAIRE STRATÉGIQUE POUR POURSUIVRE SA CROISSANCE

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - STGM Architecture franchit une étape importante en accueillant Desjardins Capital comme partenaire stratégique afin de soutenir la prochaine étape de son développement. Dans un contexte où le domaine de la construction connaît des transformations importantes, cette alliance permettra notamment à la firme d'intégrer de nouveaux marchés, de consolider ses expertises et d'investir de manière ciblée dans les initiatives à haute valeur ajoutée.

Pour Dominique St-Gelais, présidente et cofondatrice de STGM Architecture, l'arrivée de Desjardins Capital s'inscrit dans la volonté de la firme de poursuivre sa croissance de façon durable, dans le respect de son ADN : « Depuis 25 ans, nos équipes sont guidées par la qualité, l'innovation et le mieux-être collectif. Desjardins Capital comprend notre culture et nous accompagne sans compromettre notre indépendance professionnelle, nos standards et nos relations avec nos clients. »

« Chez Desjardins Capital, nous agissons comme partenaires d'affaires auprès des entrepreneurs », souligne Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation chez Desjardins Capital. « Grâce à notre expertise en structuration, en gouvernance et en accompagnement stratégique, nous soutenons concrètement la relève entrepreneuriale et contribuons à créer les conditions favorables à une croissance durable et à une transition réussie. »

Le partenariat s'insère justement dans le plan de relève de STGM Architecture, qui a accueilli de nouveaux associés durant les dernières années. « Nous avons mis en place les bases d'un plan de croissance durable en élargissant notre équipe et en développant de nouvelles expertises », ajoute Michel Gingras, architecte, associé principal et directeur général de STGM Architecture. « L'arrivée de Desjardins Capital vient appuyer cette stratégie et nous place dans une bonne position pour le futur. »

Un nouveau chapitre s'ouvre désormais pour STGM Architecture, qui entend poursuivre sa vaste contribution au paysage architectural québécois.

À propos de STGM Architecture

Fondée à Québec en 2001 et active à Montréal depuis 2008, et sur la Côte-Nord depuis 2021, STGM Architecture regroupe 180 expert•e•s en architecture, design, codes et normes, planification immobilière et science du bâtiment. À partir de ses quatre places d'affaires, la firme conçoit et réalise des projets d'envergure qui contribuent à l'évolution du paysage architectural québécois, en misant sur une approche collaborative et une expertise en constante évolution.

À propos de Desjardins Capital

En tant que gestionnaire de fonds, Desjardins Capital s'allie à des investisseurs pour créer de la richesse entrepreneuriale et contribuer à la prospérité collective. Depuis plus de 50 ans, ce partenaire d'investissement offre un accompagnement sur mesure aux entreprises pour soutenir l'essor socioéconomique régional du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 G$ et la force des réseaux de Desjardins, il mise sur sa gestion responsable et performante ainsi que son approche intégrée et humaine pour appuyer le développement des communautés de manière durable.

SOURCE STGM Architecture

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Elena Gabrysz, Directrice, Affaires publiques, AUCOIN Stratégie & Communication, 514 839-7296, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866-866-7000, poste 5553436, [email protected]