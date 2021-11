CALGARY, AB, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Des artistes de premier plan, dont le membre du Panthéon de la musique canadienne Steven Page et The Strumbellas, monteront à bord du Train des Fêtes du CP pour le concert « Le Train des Fêtes à la maison » 2021. Le concert sera diffusé sur Facebook, YouTube et le site www.cpr.ca/holidaytrain le samedi 18 décembre à 18 h (HNR) ou 20 h (HNE).

« Avec son concert "Le Train des Fêtes à la maison", le CP espère encourager les gens à soutenir les banques alimentaires de partout en Amérique du Nord, a déclaré le président et chef de la direction du CP, Keith Creel. Bien que nous soyons déçus de ne pas pouvoir offrir un spectacle sur place aux communautés situées le long de nos voies encore cette année, nous avons l'immense fierté de réunir des musiciens de grand calibre pour un spectacle qui aidera les Canadiens et les Américains souffrant de la faim. La famille CP est impatiente de reprendre la tournée du Train des Fêtes dès qu'il sera possible de le faire sans risque. »

Le concert virtuel comprendra également des prestations de Keb' Mo', The Trews, Tanika Charles, Odds, Aysanabee et Sierra Noble. Les biographies complètes de tous les interprètes se trouvent sur la page www.cpr.ca/holidaytrain.

Cette année, le CP versera 1,24 million de dollars à 198 banques alimentaires dans les collectivités qui accueillent habituellement le Train des Fêtes du CP. En temps normal, le CP demande aux personnes qui assistent aux spectacles dans les différentes villes de faire des dons en argent ou en aliments non périssables. Les spectateurs qui souhaitent faire un don seront dirigés vers les sites Banques alimentaires Canada et Feeding America, les organismes nationaux qui soutiennent les banques alimentaires des différentes communautés dans leur pays respectif. Les spectateurs sont également invités à donner à leur banque alimentaire locale.

« Je suis ravi de participer à la 23e édition du Train des Fêtes, qui met en lumière les problèmes de la faim en Amérique du Nord et collecte des fonds pour les personnes dans le besoin, a déclaré Steven Page. Écoutez le concert le 18 décembre et, si vous le pouvez, aidez les personnes dans le besoin au sein de votre communauté. »

Avec le don d'entreprise du CP en 2021, un total de 20,64 millions de dollars auront été recueillis aux arrêts du Train des Fêtes du CP depuis la création du programme en 1999. Grâce aux événements associés au Train des Fêtes du CP, les banques alimentaires ont également reçu 4,9 millions de livres d'aliments.

À propos du Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques ainsi qu'une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP.

SOURCE Canadien Pacifique

Renseignements: Médias, Téléavertisseur 24 h sur 24 pour les médias : [email protected]