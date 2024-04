Christal Bemont, ancienne dirigeante de Talend et de Concur, est nommée PDG

DENVER, le 2 avril 2024 /CNW/ - Les services Direct Travel un chef de file du marché de la gestion des voyages d'affaires, a annoncé aujourd'hui son acquisition par Steve Singh, éminent investisseur en capital-risque et fondateur de Concur, la société de gestion des voyages et des dépenses la plus importante au monde, auquel se sont joints de notables investisseurs axés sur la croissance, en l'occurrence, Durable Capital Partners, Madrona Ventures, Top Tier Capital Partners, sans oublier Blackstone Credit & Insurance. M. Singh occupera les fonctions de président-directeur du conseil d'administration des Services Direct Travel, et Mme Christal Bemont assumera les fonctions de présidente-directrice générale.

Les Services Direct Travel, qui figurent assez régulièrement sur la liste des sociétés les plus performantes de Travel Weekly, sont l'une des entreprises de gestion de voyages les plus importantes au monde, comptant plus de 4 500 entreprises de moyenne envergure comme clientes. Les services Direct Travel se sont forgé une réputation d'entreprise de gestion de voyages de renommée mondiale, permettant à leurs clients de vivre des expériences inégalées. En intégrant ses propres innovations en matière d'IA axées sur l'expérience client à une pile technologique moderne et intégrée telle que Spotnana (plateforme de service de voyage à la demande « Travel-as-a-Service »), Center (plateforme de gestion des dépenses au moyen d'une carte connectée) et Troop (plateforme de réunions de groupe et d'événements), l'entreprise entend ainsi établir une norme de référence pour réaliser « Le voyage parfait ».

« Au cours des dernières années, notre groupe d'investissement a recherché des entreprises qui réinventent les éléments clés de l'écosystème du voyage, dans le but d'offrir une proposition de valeur nettement meilleure aux voyageurs d'affaires, aux entreprises pour lesquelles ils travaillent et aux fournisseurs de voyages avec lesquels ils font affaire. Spotnana, Center et Troop révolutionnent et améliorent considérablement les éléments essentiels de la pile technologique du secteur des voyages. Les services Direct Travel placent décidément la barre très haut en ce qui concerne l'expérience client. Nous sommes ravis de nous associer étroitement à cette entreprise et à y investir, car nous croyons qu'elle sera la tête de file du marché de la gestion des voyages », a déclaré Steve Singh, président-directeur du conseil d'administration des Services Direct Travel. « Nous sommes honorés de servir des milliers de clients à travers l'Amérique du Nord et l'Union européenne, des entreprises florissantes de taille moyenne jusqu'à certaines des plus grandes entreprises du monde. Les investissements que nous réaliserons nous permettront de répondre aux besoins actuels de nos clients, d'accroître notre clientèle sur chacun des marchés que nous desservons, d'augmenter méthodiquement le nombre de marchés que nous desservons et d'élargir la gamme de produits que nous proposons à nos clients. »

Dans le cadre de cette acquisition, Ed Adams, PDG de longue date, qui a fondé l'entreprise en 2011 et a contribué à en faire une entreprise phare du marché, prévoit prendre sa retraite. Ed a été nommé l'un des 25 cadres les plus influents du secteur des voyages d'affaires et a récemment été intronisé au Temple de la renommée du Business Travel News Group. Christal Bemont, la nouvelle PDG des Services Direct Travel, exerçait auparavant les fonctions de PDG de Talend et, avant cela, celles de directrice des revenus à SAP Concur. Christal jouit d'une solide expérience dans le secteur des voyages, ayant passé plus de 15 ans chez SAP Concur, une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à plusieurs milliards de dollars et qui opère dans 90 pays.

« Je souhaite saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance et mes vifs remerciements à Ed. C'est une personne extraordinaire et un leader accompli, qui a développé une entreprise de classe mondiale grâce à son indéfectible engagement envers la réussite de ses clients », a déclaré Christal Bemont, PDG des Services Direct Travel. « Je me réjouis à la perspective de bâtir sur ces fondations remarquables afin de soutenir nos clients actuels. Ensemble, avec les dirigeants talentueux des Services Direct Travel et plusieurs anciens cadres de Concur, nous avons pour objectif de construire l'entreprise de gestion de voyages la plus admirée et la plus innovante de l'industrie. »

Mme Bemont poursuit en ces termes : « Il y a des années, Steve a élaboré une vision pour réaliser « Le voyage parfait ». Notre annonce constitue un grand pas en avant vers la concrétisation de cette vision. L'innovation commence aujourd'hui et nous entrons dans une toute nouvelle ère de croissance au bénéfice de nos clients. En collaboration avec nos partenaires technologiques et notre vaste réseau de fournisseurs, nous continuerons d'investir dans des technologies exclusives axées sur l'expérience utilisateur et des services à la clientèle dynamiques, que nous prévoyons de mettre à la disposition d'autres sociétés de gestion de voyages en tant que services. »

