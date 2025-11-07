Steve Barakatt présente un concert historique à La Havane, Cuba

Célébrant huit décennies d'amitié, de dialogue et d'harmonie culturelle entre le Canada et Cuba

OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le compositeur et pianiste canadien de renommée mondiale Steve Barakatt présentera un concert historique à La Havane, à Cuba, afin de célébrer le 80ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et Cuba.

Ce concert, inscrit dans le cadre de la tournée mondiale Néoréalité, aura lieu le 13 novembre à la basilique San Francisco de Asís, l'un des joyaux architecturaux les plus emblématiques de La Havane. Située au cœur de la Vieille Havane, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette basilique du XVIᵉ siècle est reconnue pour sa majestueuse architecture baroque et son acoustique exceptionnelle.

Le programme mettra en vedette les œuvres les plus célébrées de Steve Barakatt -- notamment son emblématique Lullaby, The UNICEF Anthem, déjà présentée sur cinq continents et diffusée depuis la Station spatiale internationale -- en collaboration avec le célèbre ensemble à cordes cubain Camerata Romeu. Ce concert proposera un dialogue musical entre deux nations unies par la créativité et le respect.

Le moment culminant de la soirée sera atteint lors de la grande finale, alors que les enfants des chœurs Sueño Diminuto et Lucecita, sous la direction de la professeure Carmen Rosa López, se joindront à Steve Barakatt et à Camerata Romeu pour interpréter Lullaby, The UNICEF Anthem, dans le cadre d'une prestation spéciale pour cette occasion historique.

Présenté sous le thème « Harmonie sans frontières », l'événement rend hommage à la relation durable entre le Canada et Cuba -- une relation fondée sur le respect mutuel, le dialogue et les échanges culturels. À travers la musique, le concert mettra en lumière l'esprit d'ouverture et de collaboration qui caractérise les relations Canada-Cuba depuis huit décennies.

« Je suis honoré de partager ce moment historique avec le peuple cubain, un pays à l'histoire et à la culture musicales si riches », a déclaré Steve Barakatt. « La musique possède ce pouvoir unique de transcender les frontières et de nous rappeler ce qui nous unit véritablement : notre humanité, nos rêves et notre espoir d'un monde harmonieux. »

Son Excellence Marianick Tremblay, ambassadrice du Canada à Cuba, a ajouté :

« Alors que nous célébrons 80 ans de relations diplomatiques ininterrompues entre le Canada et Cuba, ce concert constituera un reflet significatif de notre relation durable. La musique a toujours été un langage universel de connexion, et la remarquable collaboration entre Steve Barakatt et Camerata Romeu illustre parfaitement l'esprit de solidarité, de dialogue et de respect mutuel qui définit notre relation bilatérale. »

Madame Alejandra Trossero, représentante de l'UNICEF à Cuba, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à ce concert historique, qui réunit les voix d'enfants, des musiciens de renom et deux nations unies dans un dialogue culturel. La musique a le pouvoir d'élever et d'inspirer et, grâce à cette collaboration, nous réaffirmons notre engagement envers les droits, la dignité et les rêves de chaque enfant. »

Par ce concert, Steve Barakatt marque une étape culturelle majeure dans l'histoire des relations entre le Canada et Cuba.

À propos de Steve Barakatt

Artiste canadien d'origine libanaise, Steve Barakatt est un compositeur, pianiste, producteur musical et directeur créatif primé, dont la carrière s'étend sur plus de trois décennies. Il a collaboré avec des artistes, maisons de disques, studios, marques et organisations de premier plan dans le cadre de centaines de projets à travers le monde. En tant que pianiste de concert, il a présenté plus de 500 prestations sur cinq continents, captivant les publics grâce à ses compositions émouvantes et raffinées.

Sa musique a été entendue dans des centaines d'émissions de télévision et lors de grandes diffusions internationales, notamment à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA et des Grands Prix de Formule 1. En plus de son succès comme interprète et artiste d'enregistrement, Steve Barakatt est reconnu mondialement comme l'un des compositeurs d'hymnes officiels les plus prolifiques. Parmi ses œuvres phares figure Lullaby, The UNICEF Anthem, présentée sur cinq continents et diffusée depuis la Station spatiale internationale, portant un puissant message d'unité et d'espoir.

Lien Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=XwWzH6qiAwE

SOURCE Groupe Abaca Inc.

Email : [email protected]