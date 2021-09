STERNA lance son « App STERNA Mobilité Internationale » pour contrer la pénurie de main-d'œuvre qualifiée

CHÂTEAUGUAY, QC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Se positionnant comme la plus vaste agence de recrutement international au Québec, STERNA a le plaisir de vous inviter au lancement de son « App STERNA Mobilité Internationale » (ASMI). STERNA recrute actuellement à travers six pays (Mexique, Colombie, Brésil, Tunisie, Maroc et Les Philippines) des travailleurs étrangers temporaires âgés de 21 ans et plus avec trois années d'expérience minimum dans l'exercice du poste auquel ils appliquent.

Établissant une synergie sans précédent entre les travailleurs spécialisés de pays en voie de développement et les entreprises de pays industrialisés, STERNA devient grâce à sa nouvelle application, la connexion digitale interactive par excellence permettant de contrer la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur industriel, de l'entretien esthétique et mécanique de véhicules (routier, navire et aéronef), de la technologie de l'information, de la santé et du bien-être, de la gastronomie ainsi que de la charpenterie-menuiserie et de l'ébénisterie.

En fait, cette plateforme offre un accompagnement « clés en main » unique en son genre. Tout au long du processus, STERNA met ses conseillers en recrutement international à l'entière disposition de ses clients, ce qui facilite et accélère grandement les démarches reliées à la chasse de têtes et au recrutement.

Sommairement, « l'App STERNA Mobilité Internationale » (ASMI) ne se limite pas seulement à faire du « matching », l'interface permet, entre autres, à ses utilisateurs de se rencontrer lors d'événements de recrutement virtuels ou présentiels tout en assurant une exclusivité, de procéder à une validation des compétences pratiques, de signer des contrats de travail, de faire les suivis post-embauches reliés à l'immigration ainsi que d'accompagner en regard de la mobilité et de l'intégration.

Le lancement se fera de façon présentielle (places limitées) chez Optimum Canada à Ville Mercier et virtuelle (avec l'obtention d'un lien de Sterna) le mardi 14 septembre 2021 à 14h en nous écrivant par email.

