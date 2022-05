STERNA innove et lance le tout premier concours en recrutement international au Québec

Les gagnants pourront appliquer leurs escomptes sur les 3 types de services offerts chez STERNA, soit :

Clés en main

Accompagnement en recrutement international

Renouvellement de permis de travail

Veuillez noter que l'inscription au concours est gratuite pour les entreprises du Québec. Celles-ci doivent avoir une entente valide avec STERNA. La date limite pour participer est le 20 mai 2022 et le tirage au sort aura lieu le 30 mai 2022.

Pour plus d'information sur les modalités et les règlements du concours, cliquez sur le lien suivant : https://sterna-app.com/enterprise/qc/events/concours-2022

On ne peut que se réjouir en constatant que STERNA réalise une fois de plus sa devise, c'est-à-dire de « changer des vies et de contrer de façon durable la pénurie de main-d'œuvre », souligne Bruno Paradis, président de STERNA.

