Sterling renomme sa division canadienne et désigne son nouveau directeur général

-- Expansion des projets canadiens sous la supervision du nouveau directeur général Jim Hickey --

NEW YORK, 27 juin 2019 /CNW/ - Important fournisseur de services de vérification d'antécédents et d'identité, Sterling a aujourd'hui annoncé le changement de marque de sa division canadienne, qui s'appellera désormais Sterling Backcheck. Jim Hickey, qui occupait tout récemment le poste de directeur général chez Dun & Bradstreet, remplira le poste de directeur général de la nouvelle division. À ce titre, il contribuera à l'expansion de Sterling au Canada, où il supervisera les activités commerciales de l'entreprise à l'échelle du pays.

« Nous sommes heureux de lancer Sterling Backcheck et d'accueillir son nouveau directeur général, Jim Hickey. M. Hickey est un cadre chevronné qui possède une vaste expérience dans la direction d'équipes performantes, tandis que le Canada est l'un des marchés les plus dynamiques dans lesquels nous évoluons, affirme Josh Peirez, P.D.G. de Sterling. Sous la direction de M. Hickey, nous continuerons d'étendre notre réseau de confiance et de sécurité. »

Ce changement de marque fait partie de la stratégie internationale, dévoilée en mars, par laquelle l'entreprise réunit l'ensemble de ses activités et de ses divisions sous l'enseigne de Sterling. Sterling Backcheck accompagne son changement de nom par une nouvelle expérience de marque numérique à l'adresse www.sterlingbackcheck.ca/fr. Au cours des prochains mois, Sterling apportera plusieurs importantes modifications à sa gamme de produits, dont une nouvelle interface candidat qui s'adaptera aux appareils mobiles pour optimiser l'expérience de vérification qu'offrent les organisations à leurs candidats.

« Les mois et l'année à venir s'annoncent prometteurs pour Sterling Backcheck, qui continuera d'investir, de prendre de l'expansion et d'augmenter ses ressources au Canada. C'est un honneur pour moi de prendre la tête de ces projets d'avenir au sein d'une entreprise qui fait tant pour aider les organisations à créer un environnement où leurs travailleurs, leurs partenaires et leurs clients pourront prospérer », déclare M. Hickey.

Avant de se joindre à Dun & Bradstreet, M. Hickey a occupé les postes de président chez Net6 Communications et de vice-président des solutions d'affaires chez Bell. Hickey est diplômé de l'Université du Nouveau-Brunswick.

À propos de Sterling

Important fournisseur de services de vérification d'antécédents et d'identité, Sterling instaure un réseau de confiance et de sécurité qui transcende secteurs, professions et frontières. Nos services font appel à la technologie pour aider les organisations à créer un environnement où leurs travailleurs, leurs partenaires et leurs clients pourront prospérer. Nos 20 bureaux répartis dans neuf pays effectuent plus de 100 millions de recherches par année. Visitez Sterling en ligne à l'adresse www.sterlingcheck.com et Sterling Backcheck à l'adresse www.sterlingbackcheck.ca/fr.

Attachée de presse : Damira Bowles

damira@rosengrouppr.com / 646-695-7053

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/930209/Sterling_Backcheck_Logo.jpg

SOURCE Sterling