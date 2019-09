Sterling présente « Adaptive », un documentaire portant sur la première tentative entièrement adaptative visant à escalader la tour isolée de la Fleur de Lotus, qui fait partie du cirque des Parois impossibles, au Canada

Jim et Maureen se sont rencontrés pour la première fois il y a moins d'un an avant l'ascension, et ce duo inattendu (dont l'écart d'âge est de près de 20 ans) a débuté l'entraînement trois mois avant le grand jour. Née sans main gauche, Maureen a commencé à pratiquer l'alpinisme dans le Maine lors d'un camp d'été alors qu'elle était enfant. Depuis, elle a remporté plusieurs titres dans le cadre du Paraclimbing World Championship. Jim, lui, est un alpiniste chevronné comptant plus de 40 ans d'expérience. Sa jambe gauche a été amputée après une chute fatidique lors de l'escalade d'une paroi à Cayman Brac en 2014.

Malgré la grande expérience de ces deux aventuriers, la tour de la Fleur de Lotus leur a rapidement fait comprendre que même avec un entraînement et une préparation adéquats, rien n'est garanti lorsqu'il est question d'alpinisme.

« À l'origine, nous voulions créer "Adaptive" pour saluer la communauté d'alpinisme adaptatif », soutient Liz McLellan, directrice du marketing à Sterling. « Voyant que pratiquement chaque aspect de l'expédition ne se déroulait pas comme prévu, nous nous sommes rendu compte que nous documentions plus que la capacité universelle de l'être humain à s'adapter, et aussi comment ce dénominateur commun nous unit. Nous sommes ravis de partager cette histoire avec le monde entier, et nous espérons que Jim et Maureen rappelleront aux gens qu'ils ont la liberté de focaliser leur énergie sur n'importe quel objectif qu'ils souhaitent atteindre et qu'ils devront toujours s'adapter, dans une certaine mesure. »

Visitez le https://sterlingrope.com/adaptive pour apprendre comment faire connaître « Adaptive » à votre communauté et obtenir la liste complète des salles de projection et des festivals de films qui présenteront le documentaire.

Vous trouverez les images de presse ici.

Pour obtenir plus d'information ou pour prendre part à la discussion, suivez les comptes @theadaptivefilm, @sterlingrope, @mo.in.mountains, @jimewing et le mot-clic #adaptivefilm.

Pour en savoir plus sur l'historique personnel de Jim et de Maureen et lire un compte-rendu en leurs mots de leur tentative d'ascension entièrement adaptative de la tour de la Fleur de Lotus, visionnez leur entrevue en deux parties en compagnie de l'alpiniste Kevin Jorgeson dans le balado Freedom to Focus.

À propos de Sterling

Sterling est une société spécialisée dans le cordage et l'équipement de sécurité de première qualité qui se consacre à rendre les produits de sécurité pour l'alpinisme, le sauvetage et les services publics conformes au 21e siècle. Voilà plus de 27 ans que Sterling conçoit et fabrique les cordes, le matériel et d'autres produits connexes qui sont les meilleurs au monde, permettant ainsi aux alpinistes, aux arboriculteurs, aux pompiers et aux travailleurs des services publics de se concentrer sur la tâche à accomplir. Depuis le siège social de Biddeford, dans le Maine, les ingénieurs, les technologues et les artisans de Sterling s'appuient sur des travaux avancés de R et D, des analyses des besoins de la clientèle, des procédés de fabrication innovants et des essais rigoureux pour perfectionner chaque aspect de la production et pour créer l'équipement le plus polyvalent et le mieux évalué de l'industrie. Les cordes et les cordages Sterling conviennent parfaitement à tous les étuis; ils procurent aux utilisateurs la liberté de focaliser.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=TwM1jzLTjV8

SOURCE Sterling

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Laurel Getz, Laurel.getz@gmail.com, 203-767-5963, https://sterlingrope.com/

Related Links

https://sterlingrope.com/