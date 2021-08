L'union des technologies permet une mise en place et une administration des régimes plus rapide et précise pour les administrateurs de régimes.

KINGSTON, ON, le 19 août 2021 /CNW/ - Sterling Capital Brokers et L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) sont heureux d'annoncer une nouvelle relation d'affaires dans le cadre de laquelle les deux sociétés offriront conjointement une gamme numérique de produits d'assurance vie, invalidité et maladie reposant sur la technologie d'interface API. L'entente a pris effet le 1er mai 2021.

« L'union des technologies de pointe de nos deux sociétés augmentera la vitesse et la précision de l'implantation des nouveaux régimes d'assurance collective ainsi que de l'administration des régimes existants, affirme Stefan Ionescu, cofondateur de Sterling Capital Brokers. Notre plateforme prenant en charge la technologie d'interface API nous permet d'offrir une expérience fluide aux clients. Il s'agit de mettre en place le régime de façon rapide et précise et de faciliter son administration une fois qu'il est établi. »

API est le diminutif d'interface de programmation d'application, soit un logiciel permettant à deux applications de communiquer entre elles et de s'échanger de l'information en temps réel. La technologie d'interface API révolutionne le secteur des services financiers depuis quelques années.

« Nous sommes honorés d'être choisis par Sterling Capital Brokers comme fournisseur d'assurance vie, invalidité et maladie, déclare Dara Brachman, vice-présidente, Distribution, Solutions d'assurance collective à l'Empire Vie. L'Empire Vie s'est donné comme mission de rendre l'assurance collective simple, rapide et facile pour les Canadiennes et les Canadiens, et de faire croître nos affaires en nous associant à des tiers réputés. »

L'assurance vie et l'assurance invalidité constituent une base solide pour les régimes d'assurance collective : il s'agit d'un filet de sécurité qui aide à protéger les employés et leurs êtres chers lorsque l'imprévu survient. L'assurance maladie aide les employés à régler leurs problèmes de santé rapidement ainsi qu'à protéger leur santé, particulièrement en cette période difficile. L'assurance maladie offerte par l'Empire Vie inclut le Réseau Best Doctors, le Guichet d'accès en santé mentale, un service de télémédecine et la solution de gestion des opioïdes d'Express Scripts Canada.

Au sujet de Sterling Capital Brokers

Sterling Capital Brokers (SCB) a été fondé en 2014. Son siège social se situe à Toronto, en Ontario. SCB est l'un des plus importants cabinets de services-conseils en avantages sociaux indépendant au Canada. Il se spécialise dans le marché des petites et moyennes entreprises et des clients professionnels. SCB offre à ses clients des services de consultation et de gestion technologique personnalisée des régimes, offrant ainsi des solutions rapides et sur mesure à ses clients.

Personne-ressource : [email protected]

www.sterlingcapitalbrokers.com (en anglais seulement)

www.myscbconnect.com (en anglais seulement)

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les produits et services dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 juin 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,9 milliards de dollars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez notre site Web au empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Shelly Potter, gestionnaire principale, Marketing et Communications, Solutions d'assurance collective, 416 428-7540 ou [email protected]

Liens connexes

http://www.empire.ca