SteriMax fait l'acquisition d'Andone Pharmaceuticals, qui lui permet d'accroître sa présence sur le marché des dispositifs médicaux et des soins vétérinaires

OAKVILLE, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - SteriMax Inc. a fait l'acquisition d'Andone Pharmaceuticals Inc., une société pharmaceutique et de dispositifs médicaux canadienne, implantée à Oakville, en Ontario. L'acquisition vient consolider la position de SteriMax comme l'une des plus importantes sociétés pharmaceutiques canadiennes privées tout en élargissant sa plateforme sur le marché des dispositifs médicaux et des soins vétérinaires.

Andone, fondée par Jay Barat, a été conçue avec un objectif très clair : contribuer à alléger la charge des professionnels de la santé en matière de gestion des enjeux opérationnels pour leur permettre de consacrer plus de temps à la prestation de soins aux patients. L'équipe d'Andone a trouvé des façons de simplifier les pratiques courantes grâce à des solutions novatrices et pratiques. Initialement centrée sur les soins actifs, Andone s'est transformée en une société diversifiée présente sur les marchés pharmaceutiques, des soins à domicile, des soins vétérinaires et des dispositifs médicaux à l'échelle canadienne.

Les trois marchés verticaux d'Andone (produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et soins vétérinaires) viennent s'ajouter à la gamme de produits injectables et à la clientèle existantes de SteriMax, tout en offrant des plateformes bien établies qui visent l'expansion des secteurs des soins vétérinaires et des dispositifs médicaux.

Dans le cadre de cette transaction, Jay Barat, le fondateur d'Andone, se joint à SteriMax pour diriger ses activités dans les secteurs des dispositifs médicaux et des soins vétérinaires.

« L'intégration de l'équipe d'Andone au sein de SteriMax accélère notre expansion vers des marchés connexes, où nous voyons une croissance à long terme », a déclaré Samir Acharya, président et chef de la direction de SteriMax. « L'association de nos portefeuilles, de nos expertises et de nos relations avec la clientèle nous permet de mieux soutenir les professionnels de la santé, dans le cadre d'un spectre de soins plus vaste. »

« Je suis fier de tout ce que l'équipe d'Andone a réalisé », a indiqué Jay Barat. Intégrer SteriMax accélère notre capacité à croître, à élargir notre gamme et à améliorer notre service à la clientèle. Nos deux entreprises partagent le même engagement envers la qualité, l'innovation et le service à la clientèle. Je me réjouis de pouvoir bâtir sur ces assises ensemble. »

À propos de SteriMax

Fondée à la fin des années 1990, SteriMax est l'une des plus importantes sociétés pharmaceutiques canadiennes privées et un chef de file du marché des produits injectables stériles, qui offre des produits injectables génériques, complexes et de marque en plus d'autres médicaments spécialisés aux réseaux hospitaliers et de vente au détail. Au moyen de partenariats stratégiques à l'échelle mondiale, SteriMax commercialise plus de 50 produits répartis sur plus de 100 UGS, et est appuyée par une gamme de plus de 50 produits supplémentaires. En fournissant environ 40 millions de doses chaque année, SteriMax met sur le marché des médicaments essentiels, innovateurs et spécialisés, permettant ainsi d'assurer un accès fiable aux traitements dont dépendent les professionnels de la santé et les patients et de contribuer à la pérennité du système de santé canadien. Pour plus d'informations, visitez le site www.sterimaxinc.com.

À propos d'Andone Pharmaceuticals

Andone Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique et de dispositifs médicaux canadienne qui se consacre aux solutions de santé pratiques visant à accroître l'efficience et à appuyer la prise en charge des patients. Au service des secteurs des soins actifs, vétérinaires, à domicile et des dispositifs médicaux, Andone collabore avec des cliniciens et des intervenants de l'industrie afin de combler des besoins très particuliers en matière de santé grâce à des produits et des services novateurs.

La société Bourne Partners est intervenue en tant que conseiller financier exclusif de SteriMax et la société Bloom Burton & Co. est intervenue en tant que conseiller financier exclusif d'Andone.

SOURCE SteriMax Inc.

Personne-ressource pour les médias : Sima Acharya, Chef du personnel, SteriMax Inc., [email protected]