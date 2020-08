Une capacité additionnelle en matière de faisceau d'électrons renforce le leadership mondial de Sterigenics en matière de solutions de stérilisation

CLEVELAND, 3 août 2020 /CNW/ - Sotera Health, le chef de file mondial de la protection de la santé dans le monde entièrement intégré, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société canadienne Iotron Industries. Cette acquisition permet à l'entreprise d'élargir sa présence dans le domaine des faisceaux d'électrons (EBeam) et d'ajouter une nouvelle expertise pour ses activités avec Sterigenics. Iotron Industries est l'un des principaux fournisseurs externalisés de stérilisation par faisceau d'électrons en Amérique du Nord.

Avec des installations à Columbia City (Indiana), Port Coquitlam (Colombie-Britannique) et Edmonton (Alberta), Iotron Industries jouit d'une réputation exceptionnelle en matière de service à la clientèle, d'expertise technique et de performances de qualité. Iotron est bien connue pour ses accélérateurs IMPELAMD exclusifs, qui fournissent un traitement par faisceau d'électrons de haute puissance pour la stérilisation des dispositifs médicaux ainsi pour une large gamme d'applications industrielles.

« Iotron Industries est un fournisseur réputé de stérilisation par faisceau d'électrons, connu pour ses relations étroites avec ses clients et l'expertise de ses employés », a déclaré Michael B. Petras Jr, chef de la direction de Sotera Health. « Alors que cette acquisition élargit notre présence globale en matière de stérilisation, elle renforce également nos capacités en matière de faisceaux d'électrons et bonifie notre offre sur le marché. Nous souhaitons la bienvenue à la solide équipe de direction d'Iotron, qui se joint à notre mission de protection de la santé mondiale, Safeguarding Global HealthMD. »

« Je suis extrêmement fier de l'entreprise florissante et de l'équipe d'experts que nous avons constituée ensemble chez Iotron et nous sommes tous impatients d'accélérer notre progression en tant que membre de l'organisation d'un chef de file mondial », a déclaré Tino Pereira, chef de la direction d'Iotron Industries. « Iotron et Sotera Health partagent des valeurs communes en matière de sécurité, d'orientation client, d'intégrité, de personnel et d'engagement en faveur de l'excellence. Nous nous réjouissons d'un avenir meilleur ensemble. »



L'ajout d'Iotron complétera les activités de Sterigenics du groupe Sotera Health et renforcera la plateforme technologique agnostique de stérilisation mondiale existante de Sterigenics.

À propos de Sotera Health : Sotera Health, Sotera Health, along with its business entities, avec ses entités commerciales, est le principal protecteur de la santé mondiale, totalement intégré. Avec plus de 500 ans d'expertise scientifique combinée, la société assure la sécurité des soins de santé en fournissant des services essentiels aux industries fabriquant des dispositifs médicaux, pharmaceutiques, textiles et agroalimentaires.

Sotera Health gère 61 établissements dans 13 pays. L'entreprise compte plus de 2 600 employés dans le monde entier et touche chaque année à la vie de plus de 180 millions de personnes dans le monde. Sotera Health sert plus de 5 000 clients dans le monde entier, dont 75 des 100 plus grands fabricants de dispositifs médicaux.

Le groupe Sotera Health est présent sur le marché par ses trois entreprises de premier plan -- Nelson LabsMD, NordionMD, et SterigenicsMD -- avec pour mission de garantir la sécurité des soins de santé au quotidien. Nelson Labs propose des tests microbiologiques et analytiques et des services de conseil d'experts pour aider ses clients à développer et à maintenir des solutions de stérilisation pour les dispositifs médicaux, les tissus/dispositifs médicaux implantables et dans les domaines pharmaceutique et biologique. Nordion est le plus grand fournisseur mondial de Cobalt-60 utilisé dans le processus de stérilisation aux rayons gamma et Sterigenics fournit des solutions complètes de stérilisation et d'ionisation pour les secteurs de la fabrication des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, de la salubrité alimentaire et des matériaux de haute performance.

Sotera Health Holdings, SARL, est détenue par les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et GTCR. Pour en savoir plus sur Sotera Health, consultez soterahealth.com, Nelson Labs sur nelsonlabs.com, Nordion nordion.com et Sterigenics sur sterigenics.com.

À propos de Sterigenics : Sterigenics est un chef de file mondial dans le domaine des solutions de stérilisation et des services consultatifs complets. Sterigenics compte plus de 1600 ingénieurs, scientifiques et spécialistes de la sécurité qui possèdent une expertise approfondie dans le domaine de la stérilisation par rayons gamma, oxyde d'éthylène (EtO), dioxyde d'azote (NO2), faisceau d'électrons et rayons X. Avec des activités s'étendant à 45 installations dans 13 pays, Sterigenics est le « garant de la sécurité » pour ses clients. Sterigenics s'engage à protéger la santé mondiale (Safeguarding Global HealthMD) avec chaque produit qu'elle stérilise.

À propos de Iotron Industries :

Iotron Industries Canada/USA Inc. est le chef de file des services et équipements de traitement par faisceau d'électrons, avec des sites dans l'Indiana, aux États-Unis et en Colombie-Britannique et à Edmonton, au Canada. Les accélérateurs à faisceaux d'électrons IMPELAMD d'Iotron exploitent la technologie pour modifier les propriétés physiques, chimiques, moléculaires et biologiques des matériaux et des produits, améliorant ainsi leur utilité et leur valeur. Depuis plus de 20 ans, Iotron fournit un service de qualité à un large éventail de clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.iotron.com.

SOURCE Sotera Health

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : SOTERA HEALTH, Kristin Gibbs, Chef du marketing, [email protected]; IOTRON INDUSTRIES, Sara Padidar, Talk Shop, [email protected], https://soterahealth.com

Liens connexes

https://soterahealth.com