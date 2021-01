Stéphanie Grammond nommée éditorialiste en chef et responsable de la section Débats

« Une des priorités de La Presse est de poursuivre et de développer le dialogue avec ses lecteurs. Or, depuis son arrivée à La Presse il y a plus de 20 ans, Stéphanie a su se distinguer comme une journaliste d'opinion rigoureuse et pertinente en plus de créer une véritable relation de confiance avec les lecteurs. Cela la destinait tout naturellement aux postes d'éditorialiste en chef et de responsable de la section Débats, laquelle sert justement de tribune aux lecteurs pour réagir, contester, répliquer. Stéphanie a aussi fait preuve tout au long de sa carrière de profondeur dans l'analyse des enjeux les plus complexes », explique M. Cardinal.

Stéphanie Grammond est à La Presse depuis plus de 20 ans, après avoir œuvré au journal Les Affaires, notamment. Elle est chroniqueuse à la section Affaires depuis 2012. Elle a su s'imposer rapidement comme spécialiste des enjeux économiques et financiers, avec un intérêt marqué pour les placements, les finances personnelles et la consommation. Elle est d'ailleurs souvent appelée à commenter les enjeux économiques et financiers à la télévision et à la radio et est aussi auteure de l'ouvrage Acheter sans se faire rouler.

« Je suis très fière d'être la première femme à devenir éditorialiste en chef de La Presse. J'espère encourager toutes les femmes à prendre la parole dans nos pages. La section Débats est un poumon qui fait circuler les idées de tous les horizons et apporte de l'oxygène à notre démocratie. À l'heure où les idées se polarisent et où les médias sociaux favorisent la pensée en silo, c'est un forum de discussion qui permet de maintenir un dialogue essentiel pour la société », commente Mme Grammond.

« Sa grande connaissance de La Presse et de ses lecteurs sera un atout indéniable pour diriger à la fois la section Débats et l'équipe éditoriale. Par ses réflexions et sa plume assumée, responsable et consciencieuse, Stéphanie contribuera assurément à faire évoluer les grandes questions de société et à permettre à nos lecteurs de se former une opinion libre et réfléchie » conclut M. Cardinal.

À propos de La Presse

La Presse, média d'information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise indépendante évoluant dans une structure à but non lucratif. Sa mission est de produire une information de qualité accessible gratuitement au plus grand nombre. Ses contenus se déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se distingue par une couverture riche et diversifiée de l'actualité. Le quotidien est également reconnu pour ses séries et dossiers de fond ainsi que pour le large espace qu'il consacre aux débats.

SOURCE La Presse

Renseignements: Florence Turpault-Desroches, Vice-présidente Communications et Directrice générale Fondation La Presse, [email protected], 514 285-7000, poste 6562

Liens connexes

http://www.lapresse.ca