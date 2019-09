Stéphanie Émond annonce la vente de ses actions de BALNEA, l'entreprise qu'elle a fondée en 2005

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec émotion et fierté que l'entrepreneure québécoise Stéphanie Émond tourne la page sur un long et inoubliable chapitre de sa vie professionnelle et cède ses parts de BALNEA, l'entreprise qu'elle a créée à la fin de sa vingtaine, à son ex-associé Denis Laframboise.

Stéphanie Émond (Crédit photo: Gaëlle Leroyer). (Groupe CNW/emondo.ca)

« C'est avec enthousiasme que j'ai remis le plein contrôle de BALNEA à Denis. Je suis convaincue que son équipe et lui poursuivront la mission de BALNEA avec brio. Je tiens à remercier ma famille et particulièrement mon père, Daniel Émond, pour son soutien lors de la mise sur pied de ce rêve unique. » explique Stéphanie Émond.

La vente de son entreprise, qui est arrivée à maturité, permettra à Mme Émond d'ouvrir la porte à de nouveaux défis. Issue d'une famille d'entrepreneurs montréalais, passionnée par le design, l'immobilier, l'art, l'hôtellerie et les enjeux environnementaux, Stéphanie désire aujourd'hui contribuer à des projets d'envergure et apporter son leadership à de nouvelles réalisations dans des domaines complémentaires. Elle poursuit aussi l'expansion de ses autres projets, tels que son entreprise Kabal design, l'Été des chefs, les retraites « wellness » ainsi que le développement de l'entreprise familiale Bota Bota spa-sur-l'eau.

« C'est une fierté immense d'avoir créé une marque aussi forte que BALNEA, reconnue ici et à ailleurs dans un milieu très compétitif. Avec nos équipes, nous avons osé faire différemment, créer des expériences uniques et mettre sur pied des concepts avant-gardistes. C'est un sentiment d'accomplissement inoubliable d'avoir créé de toute pièce ce projet plus grand que nature. »

Animée par une passion créative contagieuse, c'est grâce à ses talents de visionnaire et de rassembleuse que Stéphanie est à la base de la création de l'industrie florissante des spas au Québec, référence internationale dans ce domaine.

À propos de Stéphanie Émond

Baignant dans le monde des spas depuis son enfance, yogi et passionnée par le monde de l'hôtellerie, le bien-être et l'art de vivre, Stéphanie a toujours caressé le projet de construire le spa de ses rêves. Alors qu'elle faisait ses études en marketing à Barcelone, elle s'est inspirée au gré de nombreux voyages de concepts de balnéothérapie à travers le monde. Après de nombreuses recherches en Espagne, c'est lors d'une visite dans son Montréal natal qu'elle découvre, à Bromont, un domaine à l'état sauvage rempli de potentiel qui accueillera son projet : BALNEA spa + réserve thermale. Primée par de nombreux prix, l'entreprise compte aujourd'hui une équipe de plus de 150 personnes et est déclinée à travers plusieurs marques telles que le restaurant LUMAMI, l'événement gastronomique l'Été des chefs ainsi que les BALNEA SPA VOYAGE à l'aéroport Montréal Trudeau.

En 2017, Stéphanie fonde le Collectif Kabal design et réalise des projets pour de grandes entreprises telles que Four Seasons, Carbonleo ainsi que pour des restaurants, spas et hôtels au Québec et ailleurs, en plus de construire des saunas pour des particuliers. Elle est également toujours impliquée dans le développement de Bota Bota spa-sur-l'eau, l'entreprise familiale.

Maintes fois récompensée pour ses réalisations innovantes, Stéphanie Emond est une entrepreneure québécoise qui a su se tailler une place de choix dans l'univers du bien-être, du design et de l'expérience. Elle fut l'une des cinq finalistes pour le prix d'Entrepreneure canadienne de l'année en 2018, organisé par Veuve Clicquot. Très impliquée socialement, elle agit à titre de bénévole dans de nombreuses fondations dans les domaines de la santé, de l'éducation et des arts et fait du mentorat auprès d'entrepreneurs.

