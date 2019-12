Stéphane Paquet prend la direction de Montréal International

MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Montréal International est heureux d'annoncer la nomination de Stéphane Paquet au poste de président-directeur général de l'organisation. Il entrera en fonction le 1er janvier prochain. Il succède à Hubert Bolduc.

Un rôle éminent au sein de Montréal International

Auparavant journaliste économique et délégué général du Québec à Londres, M. Paquet œuvre au sein de Montréal International depuis quatre ans et bénéficie d'une excellente connaissance de l'organisation et de ses enjeux. À son arrivée, il a d'abord été vice-président responsable de l'attraction des investissements étrangers dans le Grand Montréal. Fort des succès rencontrés lors de ce mandat, il s'est également vu confier celui des organisations internationales à l'automne 2017.

« Après un rigoureux processus mené en collaboration avec une firme de recrutement, des dizaines de candidatures, tant de l'interne que de l'externe, ont été analysées. Stéphane s'est démarqué par sa vision de l'avenir et sa connaissance de l'organisation et des enjeux stratégiques de développement économique. C'est donc à l'unanimité que le comité de sélection a recommandé sa candidature au conseil d'administration. » - Jean Laurin, président du conseil d'administration de Montréal International.

« Je tiens d'abord à remercier le conseil d'administration pour sa confiance. La vision que je leur ai proposée repose sur une croissance soutenue de nos différentes lignes d'affaires, soit l'attraction de talents, d'organisations internationales, d'entrepreneurs et d'investissements directs étrangers. Pour y arriver, je peux compter sur une équipe hors pair, qui fait l'envie de plusieurs organismes d'attraction d'investissements partout au Canada et dans le reste monde, comme le démontrent nos résultats et les nombreux prix remportés ces dernières années. » - Stéphane Paquet

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a pour mandat d'attirer et de retenir les investissements étrangers (entreprises et startups), les organisations internationales, les travailleurs qualifiés et les étudiants étrangers en leur offrant des services de soutien adaptés à leurs besoins.

