Stella Artois inspire les Canadiens à se déconnecter du travail et à prioriser leurs heures après le travail

Selon une étude récente de Statistique Canada, entre 35 et 51 pour cent des Canadiens qui travaillent maintenant à domicile ont affirmé travailler de plus longues heures qu'avant la pandémie, même s'ils offrent le même niveau de productivité 1 . En revanche, seulement trois pour cent de tous les Canadiens qui travaillent maintenant à domicile ont affirmé travailler moins d'heures 1 .

« Des données récentes montrent que les Canadiens travaillent beaucoup plus qu'au cours des années précédentes, ce qui entrave notre capacité à créer une séparation claire entre la vie au travail et la vie personnelle », a affirmé Mike Bascom, Directeur principal, Marketing, Stella Artois Canada. « Ce déséquilibre et cette incapacité à se déconnecter ont inspiré la campagne Prenez le temps. La vie Artois, parce que le succès a moins de valeur si vous ne passez pas de temps précieux avec vos proches. Avec le Localisateur 5 à 9 Stella, nous espérons que les Canadiens cesseront de brûler la chandelle par les deux bouts et commenceront à récupérer leurs heures après le travail, afin de savourer la vie et de passer du temps avec les personnes qui comptent le plus, autour des Spéciaux 5 à 9 Stella. »

Avec l'assouplissement des restrictions et les restaurants qui fonctionnent à pleine capacité, maintenant plus que jamais, les Canadiens peuvent trouver du temps pour ce qui compte vraiment - se déconnecter pour se réunir et savourer la vie avec leurs proches.

Visitez www.stellaartois.ca/fr/stellahour pour trouver les Spéciaux 5 à 9 Stella près de chez vous et récupérer vos heures après le travail.

