Stefanie Graf aime être ambassadrice du trophée élite Zhuhai de la WTA

Graf mentionne : « Bon nombre de joueuses de haut niveau peuvent parfois avoir de la difficulté à maintenir le rythme toute l'année, mais c'est toujours faisable. On voit plus particulièrement les jeunes filles gagner en confiance de nos jours, s'investir et tenter leur chance; le niveau de jeu, à mon avis, est beaucoup plus serré. Ce qui rend les choses intéressantes, selon moi, c'est de ne jamais savoir à quoi s'attendre. »

Lorsqu'on lui demande de prodiguer des conseils à Coco Gauff, une jeune adolescente prodige des États-Unis dont l'ascension est fulgurante, Graf rit.

« On dirait bien qu'elle n'a même pas besoin de conseils », remarque Graf. « Je la vois aller; elle a vraiment du plaisir sur le terrain. On peut admirer son intensité et sa force physique incroyable. Ce sera passionnant de la suivre dans les prochaines années. Son style est gracieux et elle incarne le talent à l'état pur. »

Graf est l'ambassadrice du tournoi de la WTA pour le trophée élite Zhuhai depuis 2016. Assister au développement continu et rapide de la ville de Zhuhai et du tournoi à proprement parler a été une expérience gratifiante pour cette ancienne joueuse intronisée au temple de la renommée.

« Durant ma carrière, je n'ai jamais eu la chance de venir en Chine », soutient Graf. « Cela m'a pris un peu plus de temps et, évidemment, bien des choses ont changé. »

« En raison de la popularité du tennis ici à l'heure actuelle et du fait que je prends part à l'événement depuis quelques années, le tournoi est beaucoup mieux établi. On voit comment l'intérêt envers ce sport a grandi, ce qui a multiplié le nombre de compétitions ayant lieu dans la région, dont le tournoi de l'ATP de cette année », affirme Graf. « Jouer un rôle dans cette croissance et voir le tennis se répandre ici et gagner en popularité me rend très heureuse. »

Située dans le delta de la Rivière des Perles, soit l'une des zones les plus développées de la Chine, Zhuhai offre des vues urbaines superbes et le trafic le plus commode qui soit. Grâce au pont maritime récemment terminé reliant Hong Kong, Macau et Zhuhai, 30 minutes de voiture seulement sont nécessaires pour passer d'une de ces 3 agglomérations à l'autre.

