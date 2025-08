NEW YORK, 6 août 2025 /CNW/ - Stavtar Solutions , un important fournisseur de logiciels-services de gestion des dépenses d'entreprise et de répartition des dépenses pour des sociétés complexes comme les gestionnaires d'actifs non traditionnels, a annoncé aujourd'hui un investissement de série A de 55 millions de dollars d'Elephant. Cet investissement minoritaire alimentera la prochaine phase d'expansion de la plateforme qui a révolutionné la façon dont les entreprises gèrent leurs dépenses professionnelles complexes, la répartition des dépenses, les fournisseurs, les contrats, les budgets, les paiements, et plus encore. Il favorisera l'innovation continue des produits, l'expansion des capacités de paiement intégrées de son produit phare StavPay, ainsi que l'embauche pour répondre à la demande croissante rapide.

Cofondée par Steven Petersen, ancien chef des finances, et Avtar Batth, ancien chef de la technologie, Stavtar a été créée pour résoudre un problème auquel ils ont directement été confrontés : la dépendance écrasante à l'égard des processus manuels et des feuilles de calcul pour gérer les dépenses d'entreprise et la répartition des dépenses dans le cadre de la gestion d'actifs non traditionnels. Après des années passées à composer avec des goulots d'étranglement opérationnels et des systèmes fragmentés, l'entreprise a commencé à construire une plateforme moderne, personnalisable et axée sur les données, conçue spécialement pour les besoins des équipes financières et opérationnelles des fonds de couverture, des sociétés de capital-investissement, des bureaux de gestion du patrimoine et d'autres entreprises complexes. Stavtar a connu une croissance de plus de 1 300 % au cours des trois dernières années et est maintenant la plateforme privilégiée de plus de 100 gestionnaires d'actifs non traditionnels qui supervisent des actifs sous gestion d'une valeur de 2 400 milliards de dollars. La plateforme StavPay alimente les flux de travail automatisés pour la gestion des fournisseurs, des contrats et des factures, la répartition des dépenses, les paiements de tiers, les budgets, les déclarations de revenus, les rapports personnalisés, et plus encore. Elle transforme l'ensemble du processus d'approbation ou de rejet de leurs clients, tout en leur fournissant, en temps réel, des renseignements sur leur entreprise comme jamais auparavant.

« Nous avons créé Stavtar pour corriger ce que nous ne pouvions pas ignorer : des flux de travail financiers obsolètes, manuels et déconnectés qui freinaient des équipes très performantes, » a déclaré Steven Petersen, cofondateur de Stavtar. « Notre partenariat avec Elephant nous permet de nous concentrer sur ce qui compte le plus : offrir des solutions novatrices de qualité professionnelle à nos clients. Nous sommes ravis de croître plus rapidement, d'aller plus loin et de continuer à repousser les limites du possible en matière de logiciels pour les entreprises complexes. »

« Nous avons conçu Stavtar pour répondre aux véritables difficultés auxquelles font face les entreprises complexes, » a déclaré Avtar Batth, cofondateur de Stavtar. « Cet investissement nous permet d'accélérer la mise au point d'un système intelligent et évolutif conçu spécialement pour les réalités financières et opérationnelles des gestionnaires d'actifs non traditionnels et d'autres entreprises sophistiquées. »

Cette étape importante permet à Stavtar de :

Stimuler l'innovation dans l'ensemble de son portefeuille de solutions





Faire croître les équipes d'ingénierie, de mise en œuvre, de réussite client et de vente





Faire progresser sa plateforme de paiement intégrée, notamment ses capacités de paiement par carte virtuelle et de paiement aux fournisseurs





Approfondir les capacités d'IA et les capacités mobiles pour placer le contrôle des dépenses d'entreprise et les renseignements directement entre les mains des chefs de la direction, des chefs des finances et des équipes financières





Étendre son empreinte à des secteurs verticaux adjacents à la gestion d'actifs non traditionnels et à d'autres activités d'une complexité similaire

Peter Fallon, associé chez Elephant, se joindra au conseil d'administration de Stavtar. « Steve et Avtar ont construit une plateforme de référence dans sa catégorie qui résout les défis complexes et aux enjeux importants auxquels font face certaines des entreprises financières les plus expérimentées, » a déclaré M. Fallon. « Nous sommes ravis de soutenir la vision de Stavtar et d'aider à accroître son impact grâce à la croissance continue du marché. »

Avec des bureaux à New York, Dallas, Londres, Mumbai et Bengaluru, Stavtar se déploie avec détermination, offrant aux équipes financières les outils dont elles ont besoin pour éliminer le travail manuel, réduire les risques opérationnels, accroître la productivité et évoluer plus rapidement.

À propos de Stavtar

Stavtar est le principal fournisseur de solutions SaaS de gestion des dépenses d'entreprise et de répartition des dépenses conçues pour le bureau du directeur financier dans des entreprises complexes de gestion d'actifs non traditionnels. Fondée à New York, avec une présence mondiale à Dallas, Londres, Mumbai et Bengaluru, Stavtar a été fondée par des professionnels chevronnés du secteur de la gestion d'actifs non traditionnels.

StavPay, notre plateforme phare de gestion des dépenses d'entreprise et de répartition des dépenses, est au service de plus de 100 gestionnaires d'actifs non traditionnels de premier plan qui supervisent collectivement plus de 2 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Pour en savoir plus, visitez le site www.stavtar.com .

À propos d'Elephant

Elephant est une société de capital de risque axée sur les marchés des logiciels d'entreprise, de l'Internet grand public et du mobile.

