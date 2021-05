StatsRadio augmente son taux de participation et améliore sa représentativité en ajoutant à sa méthodologie unique des données provenant d'un panel web

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - StatsRadio est fier d'annoncer son intention d'inclure des données provenant d'un panel web dans sa méthodologie unique et innovante de mesure de l'audience radio.

En 2016, StatsRadio a révolutionné la mesure de l'audience de la radio en utilisant une méthodologie hybride utilisant un sondage téléphonique afin de déterminer les proportions d'auditeurs de radio sur ondes hertziennes et en ligne. Les ratios qui en résultent sont appliqués aux données de streaming, cela fournit aux radiodiffuseurs et à leurs partenaires (annonceurs, agences et clients) une mesure d'audience multiplateforme abordable en continu 365 jours par année.

"Avec une industrie qui évolue aussi rapidement, les médias doit opter pour l'innovation c'est une valeur au cœur de StatsRadio. Chaque jour, notre équipe passionnée et créative travaille aux côtés de radiodiffuseurs, d'annonceurs et de partenaires audacieux pour soutenir et accroître la pertinence de la radio dans les communautés locales", a déclaré Louis-Phillipe Sutton, président de StatsRadio.

StatsRadio a fait appel à l'entreprise québécoise de science des données et de l'économie Statlog pour estimer l'intervalle de confiance des ratios utilisés dans son processus d'extrapolation. En travaillant ensemble pendant six mois, les deux organisations ont identifié une zone d'amélioration dans la collecte de données: l'inclusion d'un panel web.

L'audit de Statlog a révélé que lorsque les sondages téléphoniques sont combinés aux résultats des sondages par panel web, ils établissent des ratios (proportions) plus représentatifs et fiables entre les audiences en ligne et en ondes. L'analyste principal de Statlog, Nicolas Corneau-Tremblay, a déclaré : "Compte tenu de l'augmentation du taux d'adoption de la technologie pendant la pandémie de COVID-19, et de la diminution du nombre de répondants aux sondages recrutés par des moyens traditionnels, nous pensons qu'une approche mixte est plus durable à long terme."

Au cours des 6 prochains mois, StatsRadio introduira de façon permanente un panel web dans ses échantillons, dans les régions où cela est possible.

« La radio demeure le plus grand producteur de contenu local en temps réel et de qualité. Notre mission est d'outiller les radiodiffuseurs afin qu'il n'y plus de frontière entre la radio dite « traditionnelle » et les médias numériques. De cette façon, nous croyons que les annonceurs auront accès à un auditoire pertinent et de qualité et ainsi continuer à contribuer à l'économie régionale. » d'ajouter Louis-Philippe Sutton

