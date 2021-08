Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 août 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juillet 2021.

En juillet 2021, la TSX a accueilli 19 nouveaux émetteurs, comparativement à 25 le mois précédent et à 10 en juillet 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 11 fonds négociés en bourse, 2 sociétés du secteur des technologies propres, 2 sociétés du secteur des produits et services destinés aux consommateurs, 2 sociétés du secteur des sciences de la vie, 1 société du secteur des services financiers et 1 société du secteur immobilier. Le total du financement réuni en juillet 2021 est en baisse de 51 % par rapport au mois précédent et de 38 % par rapport à juillet 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2021 s'est établi à 46, comparativement à 58 le mois précédent et à 34 en juillet 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En juillet 2021, la TSXV a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 21 le mois précédent et à 4 en juillet 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 7 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, 2 sociétés du secteur des technologies propres et 1 société du secteur du pétrole et du gaz. Le total du financement réuni en juillet 2021 est en baisse de 30 % par rapport au mois précédent et en hausse de 7 % par rapport à juillet 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2021 s'est établi à 122, comparativement à 158 le mois précédent et à 211 en juillet 2020.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juillet 2021 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Juillet 2021 Juin 2021 Juillet 2020 Émetteurs inscrits 1 712 1 709 1 617 Nouveaux émetteurs inscrits 19 25 10 PAPE 12 17 5 Émetteurs provenant de la TSXV 4 4 3 Émissions inscrites 2 376 2 365 2 273 Financement réuni dans le cadre de PAPE 110 492 416 $ 1 568 649 390 $ 244 640 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 663 786 542 $ 2 274 687 419 $ 2 247 934 732 $ Financement supplémentaire 1 198 750 000 $ 172 876 564 $ 671 063 900 $ Total du financement réuni 1 973 028 958 $ 4 016 213 373 $ 3 163 638 632 $ Nombre total d'opérations de financement 46 58 34 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 009 393 931 863 $ 3 988 385 475 117 $ 3 072 938 995 842 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 146 101 +44,6 PAPE 107 84 +27,4 Émetteurs provenant de la TSXV 23 10 +130,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 7 280 549 871 $ 3 617 831 667 $ +101,2 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 18 740 219 690 $ 13 037 932 907 $ +43,7 Financement supplémentaire 4 287 750 247 $ 1 584 928 968 $ +170,5 Total du financement réuni 30 308 519 808 $ 18 240 693 542 $ +66,2 Nombre total d'opérations de financement 420 306 +37,3 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 009 393 931 863 $ 3 072 938 995 842 $ +30,5

Bourse de croissance TSX **



Juillet 2021 Juin 2021 Juillet 2020 Émetteurs inscrits 1 890 1 892 1 918 Nouveaux émetteurs inscrits 10 21 4 PAPE 8 14 2 Émetteurs passés à la TSX 4 4 3 Émissions inscrites 2 000 1 994 2 000 Financement réuni dans le cadre de PAPE 23 462 900 $ 20 055 100 $ 400 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 181 376 095 $ 253 801 512 $ 158 426 543 $ Financement supplémentaire 521 107 297 $ 758 213 481 $ 520 984 787 $ Total du financement réuni 725 946 292 $ 1 032 070 093 $ 679 811 330 $ Nombre total d'opérations de financement 122 158 211 Capitalisation boursière des émissions inscrites 97 408 014 997 $ 101 070 642 734 $ 58 801 959 705 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 81 29 +179,3 PAPE 52 19 +173,7 Émetteurs passés à la TSX 23 10 +130,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 175 012 818 $ 56 880 390 $ +207,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 2 214 037 462 $ 733 217 611 $ +202,0 Financement supplémentaire 4 695 947 289 $ 2 044 866 829 $ +129,6 Total du financement réuni 7 084 997 569 $ 2 834 964 830 $ +149,9 Nombre total d'opérations de financement 1 081 926 +16,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 97 408 014 997 $ 58 801 959 705 $ +65,7



** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juillet 2021 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Avant Brands Inc. AVNT Brookfield Property Preferred L.P. BPYP.PR.A Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI CNAO Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI CLML Exro Technologies Inc. EXRO Flow Beverage Corp. FLOW FNB actif de marchés émergents durables Franklin Martin Currie FSEM FNB actif d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie FGSG FNB amélioré vente d'options d'achat couvertes multisectorielles Hamilton HDIV FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond Index (CAD-Hedged) XSTH FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond Index XSTP FNB iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index (CAD-Hedged) XIGS FNB iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index XSHU FNB iShares U.S. IG Corporate Bond Index XCBU LifeSpeak Inc. LSPK NanoXplore Inc. GRA NextPoint Financial Inc. NPF.U Nova Cannabis Inc. NOVC Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney PFSS

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Bigstack Opportunities I Inc. STAK.P Cranstown Capital Corp. CRAN.P Evergen Infrastructure Corp. EVGN FIFE Capital Corp. FFC.P First Helium Inc. HELI Michichi Capital Corp. MCCP.P Miza III Ventures Inc. MIZA.P Northstar Clean Technologies Inc. ROOF Sayward Capital Corp. SAWC.P Whatcom Capital II Corp. WAT.P

