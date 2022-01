Statistiques de chasse 2021 - Une bonne année pour la récolte d'ours noirs, de dindons sauvages et d'orignaux

QUÉBEC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dévoile les résultats de la récolte d'ours noirs, de dindons sauvages et d'orignaux pour 2021 au Québec. En cette deuxième année de restrictions diverses liées à la pandémie de COVID-19, les chasseurs et les piégeurs québécois ont malgré tout fortement répondu « présents » et les résultats de récolte sont positifs.

Dindon sauvage

La saison de chasse printanière 2021 a attiré un nombre record d'adeptes, avec plus de 21 200 permis vendus, et elle s'est traduite par une récolte semblable à celle de 2020 d'environ 8 400 oiseaux.

Près de 2 100 chasseurs ont alors réussi à prélever deux dindons à barbe, soit un résultat analogue à celui de l'année dernière.

Au printemps, le succès de chasse global au Québec s'établit à 30 % pour la récolte d'un premier dindon et à 10 % pour la récolte d'un deuxième.

Pour la seconde année où la chasse d'automne à cette espèce était permise, environ 3 100 chasseurs ont récolté un peu plus de 500 dindons, dont 67 % étaient des femelles. Le Ministère rappelle qu'il s'agissait là d'un changement apporté au bilan de mi-parcours du Plan de gestion du dindon sauvage pour s'assurer de bien gérer les populations.

Ours noir

Le nombre d'adeptes de chasse à l'ours noir a atteint un niveau inégalé en près de 30 ans avec environ 19 900 permis vendus. Amorcée en 2020, cette hausse s'est donc poursuivie malgré l'absence de la clientèle non résidente pour une deuxième année consécutive.

La récolte a été comparable à celle des années passées avec plus de 5 800 ours prélevés, dont 87 % par la chasse et 13 % par le piégeage. La saison printanière demeure de loin la plus populaire avec 92 % de la récolte totale.

Le Ministère continue de suivre avec attention la récolte d'ours noirs au Québec ainsi que l'état de ses populations. Par ailleurs, le projet sur la Dynamique des populations d'ours noirs dans un contexte d'aménagement forestier et de changements climatiques se poursuit et prendra fin en 2023.

Orignal

L'orignal demeure l'espèce de gros gibier la plus populaire auprès des chasseurs avec près de 180 000 permis vendus, soit un taux semblable à la saison record 2013-2014.

Avec plus de 25 000 orignaux prélevés, la saison 2021, qui permettait la récolte de femelles adultes dans plusieurs zones de chasse, est comparable aux années antérieures encadrées par des modalités de chasse similaires.

Le Ministère continue de suivre attentivement l'évolution des populations et de la récolte d'orignaux, et ses biologistes demeurent en action sur le terrain pour s'occuper de l'ensemble de la faune québécoise. Cet hiver, des inventaires aériens d'orignaux seront réalisés dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de l'Outaouais et de la Mauricie. Ceux-ci permettront d'évaluer les densités et les structures des populations à l'échelle de différentes zones de chasse afin d'assurer une gestion pérenne de l'espèce. De plus, le Ministère travaille en collaboration avec ses partenaires pour élaborer le prochain plan de gestion de l'orignal, dont la mise en œuvre est prévue dès 2024.

Le Ministère désire remercier les chasseurs et les piégeurs d'avoir collaboré activement au suivi des populations en fournissant des données essentielles à leur gestion.

