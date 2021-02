Statistiques de chasse 2020 - Informations relatives à la récolte de cerfs de Virginie au Québec

QUÉBEC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) rend publics les résultats 2020 de chasse au cerf de Virginie. Cette année a été marquée par les mesures sanitaires - dont le respect par les chasseurs est salué par le MFFP, ainsi que par la mise en œuvre du tout nouveau Plan de gestion du cerf de Virginie, lequel avait notamment pour but d'offrir de nouvelles occasions aux chasseurs et à la relève.

En matière de statistiques, si l'on exclut l'île d'Anticosti pour laquelle il existe des permis et des modalités de chasse spécifiques, 2020 se traduit par une récolte totalisant un peu plus de 43 500 cerfs, soit une légère augmentation comparativement aux 41 000 récoltés l'an dernier. Le succès de chasse pour un premier cerf est de 30 %, un taux comparable aux années antérieures et semblable ou supérieur à celui enregistré dans les provinces et États américains limitrophes du territoire québécois.

Après une diminution constante du nombre de chasseurs de cerf au cours des dernières années, 2020 est marquée par une remontée du nombre d'adeptes. Quelque 136 413 permis réguliers ont été vendus, une hausse de 7 % comparativement à l'année précédente, montrant l'intérêt marqué de la clientèle pour ce gibier. De ce nombre, 21 411 chasseurs se sont procuré un permis supplémentaire pour tenter de récolter un deuxième cerf et 13 % d'entre eux y sont parvenus. Ces deux cerfs ont été récoltés à 80 % dans les régions où les populations sont les plus abondantes.

Sur l'île d'Anticosti, les chasseurs non résidents du Québec ont été pratiquement absents cette année en raison des contraintes de déplacement, mais la clientèle résidente était au rendez-vous et environ 4 500 cerfs ont été récoltés.

Les résultats par zone de chasse sont disponibles sur le site Web du Ministère.

Faits saillants :

La première édition de la fin de semaine Relève à la chasse a attiré près de 700 participants. Répartis dans l'ensemble des zones de chasse, ces nouveaux adeptes ont récolté un peu plus de 90 cerfs durant cette période qui leur était destinée. Plus de 85 % des participants étaient âgés de 12 à 17 ans.

Les biologistes et les techniciens de la faune du MFFP poursuivent la collecte de données scientifiques afin d'assurer une gestion optimale du cerf de Virginie au Québec. Grâce au nouveau permis de chasse associé à une zone, la pression exercée par les chasseurs dans chacune est maintenant connue. De plus, un premier sondage annuel a pu être transmis à 15 000 chasseurs choisis aléatoirement et répartis proportionnellement dans les différentes zones, afin de recueillir leurs observations sur le terrain.

Les opérations de surveillance de la maladie débilitante chronique des cervidés (MDC) se sont poursuivies en 2020, notamment dans la zone de surveillance rehaussée, soit un territoire délimité autour de la ferme d'élevage où des cas positifs de la maladie avaient été découverts en 2018. Grâce à l'excellente collaboration des chasseurs, des échantillons ont pu être prélevés sur les cerfs récoltés. Aucun cas positif dans la faune sauvage n'a été découvert jusqu'à présent.

