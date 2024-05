Statistiques alarmantes : les garderies privées sous la loupe du Parti Québécois

QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Famille et CPE, Joël Arseneau, exprime sa profonde inquiétude face aux récentes statistiques révélant un nombre alarmant de plaintes et de signalements concernant des enjeux de santé et de sécurité des enfants dans les garderies du Québec. « Les données que nous avons obtenues dans le cadre des études des crédits montrent clairement que le réseau des CPE offre non seulement des services de meilleure qualité, mais aussi qu'ils sont nettement plus sécuritaires », déclare l'élu.

EN BREF

Les données concernant les plaintes et signalements en matière de santé et de sécurité des enfants démontrent sans équivoque que le modèle des CPE offre de meilleurs services;

Pour le Parti Québécois, un réseau 100 % CPE est la voie à suivre pour assurer des services d'une qualité supérieure;

Le Parti Québécois demande à la ministre d'opérer un tournant clair dans le développement du réseau au profit des CPE

Les chiffres montrent une répartition préoccupante des plaintes. Ainsi 19,4% d'entre elles proviennent des Centres de la petite enfance (CPE), alors que les CPE représentent 35 % du réseau. De leur côté, les garderies privées subventionnées enregistrent 40,7% des plaintes alors qu'elles ne comptent que pour 21% de l'offre au Québec. Finalement, 36,5% des plaintes concernent les garderies privées non subventionnées, pour une proportion de 19.7 % du réseau de la petite enfance.

Ces données s'ajoutent au dernier sondage Léger répertoriant l'appréciation de la population envers le réseau de la petite enfance. Celui-ci indique que les familles québécoises souhaitent fortement qu'il y ait plus de places en CPE, à une hauteur de 49 % contre 8 % en places privées subventionnées. De plus, rappelons que selon les données du gouvernement, 89 % des CPE atteignent tous les seuils de qualité fixés par le Québec depuis 2019, comparativement à 64 % pour les garderies subventionnées et 53 % pour les garderies non subventionnées.

Un réseau « 100 % CPE » pour assurer la qualité des services

Joël Arseneau souligne qu'il est impératif que la ministre de la Famille corrige le tir rapidement et rétablisse le développement prioritaire de places en CPE plutôt que de poursuivre son virage vers le privé subventionné.« La ministre a le devoir d'offrir des services qui garantissent la sécurité et le bien-être de nos enfants. Pour ce faire, il est essentiel d'investir en priorité dans le réseau des CPE comme il est déjà prévu à la loi. En ce moment, elle fait le choix délibéré d'une offre de service de moindre qualité, voire moins sécuritaire. Pour nous, c'est simple, le réseau doit être entièrement composé de Centre de la petite Enfance. Non seulement cela répondra aux besoins de nos familles, mais cela assurera également que chaque enfant bénéficie d'un environnement sécuritaire et de qualité », affirme le député.

Le Parti Québécois continue de plaider pour des mesures concrètes afin de renforcer le réseau des CPE et de mettre fin à la préférence actuelle pour les garderies privées subventionnées, qui ne répondent pas adéquatement aux standards de sécurité et de qualité attendus par les parents québécois.

