Station SSCA, l'entreprise québécoise qui lutte contre la COVID-19, lauréate de la bourse du Fonds C de la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke pour son innovation technologique ZOEY

La station SSCA a le vent dans les voiles, la caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke l'a choisi comme Lauréat de son Fonds C et lui a offert une bourse de 10 000 $ pour accélérer son développement commercial. " Je remercie la caisse, c'est une aide précieuse qui nous permettra d'accélérer notre développement. Je suis vraiment enthousiaste, je suis entourée d'une équipe formidable depuis le tout début, principalement M. Éric Lefebvre, vice-président exécutif et beaucoup d'acteurs locaux, dont en premier lieu la Caisse Desjardins, nous supportent dans notre projet. On se développe rapidement au Québec et on espère pouvoir accompagner d'autres clients dans les autres provinces du Canada prochainement " a réagi Elisabeth Nadeau fondatrice de Station SSCA.

Au-delà du projet entrepreneurial, il s'agit surtout d'un projet personnel intimement lié au parcours de sa fondatrice Elisabeth Nadeau. Âgée de 37 ans et mère de 3 enfants, Elisabeth Nadeau a un parcours remarquable. Après des études dans le domaine de la santé, elle a travaillé en milieu hospitalier et dans la recherche médicale avant de créer, il y a 10 ans, le groupe Vivance de Cliniques médico esthétiques en Estrie. Si son parcours professionnel l'a naturellement conduite à ce nouveau projet, ses motivations sont bien plus personnelles comme le souligne Elisabeth Nadeau.

"Je vis avec une maladie auto-immune qui me rend très vulnérable à la COVID-19. En tant qu'entrepreneur je voulais agir et proposer des solutions concrètes pour pouvoir lutter contre cette épidémie. J'ai immédiatement investi mon temps et mes ressources dans une solution innovante afin d'aider les entreprises, les commerçants et les administrations à pouvoir continuer à fonctionner tout en sécurisant leurs visiteurs".

À propos de Zoey

Zoey, développée par Station SSCA au Québec avec son partenaire technologique ALEIA (agence numérique Montréalaise) a connu un rapide succès. Commercialisée depuis seulement un mois, Zoey est déjà adoptée par de nombreuses entreprises telles que les Alumineries ALCOA et des administrations publiques notamment des MRC et des CIUSSS (regroupement d'hôpitaux et d'établissement médicaux) au Québec.

En sus de la prise de température sans contact, Zoey reconnaît le port du masque et identifie les personnes par reconnaissance faciale, par code QR ou par badge d'accès. Un questionnaire sanitaire permet de compléter le processus qui répond aussi au besoin d'identification et de registre des visiteurs imposés aux établissements recevant du public comme les restaurants.

Flexible, Zoey permet de répondre tant aux besoins des bureaux, des administrations, établissements scolaires, sites industriels que des commerçants et des centres commerciaux.

