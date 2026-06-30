Stathera annonce une série B de 55 millions USD pour mettre à l'échelle la synchronisation sur silicium et accélérer les solutions de centre de données d'IA de nouvelle génération

Tour de table sursouscrit dirigé par Maverick Silicon, avec la participation de Celesta Capital, BDC Capital, MediaTek Innovation Fund, TXC Corporation et Ultratech Capital Partners





La technologie de synchronisation sur silicium de Stathera offre les performances exigées par les systèmes modernes de centres de données mobiles, IdO et IA





Produit de la mise à l'échelle de la production de masse du portefeuille de synchronisation GEN2 32,768 kHz de Stathera, lancement du développement de solutions GEN3 AI, de communications, d'entreprise et de centres de données (CED), et établissement de la présence de la Silicon Valley pour mobiliser les principaux clients

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ -- Stathera Inc., une société de semiconducteurs sans légende pionnière dans le domaine des solutions de synchronisation sur silicium, a annoncé la clôture d'un financement sursouscrit de série B de 55 millions USD. Alors que le marché se consolide autour d'un titulaire dominant, le tour de table positionne Stathera pour devenir la principale alternative indépendante pour les centres de données d'IA et les clients hyperscale. La ronde a été menée par le nouvel investisseur Maverick Silicon, avec le soutien continu des investisseurs actuels Celesta Capital, BDC Capital, MediaTek Innovation Fund, TXC Corporation et Ultratech Capital Partners. Le financement porte le financement total à 75 millions USD.

Stathera utilisera les profits pour financer la production de masse de son portefeuille de synchronisation sur silicium GEN2 tout en accélérant le développement de sa plateforme de prochaine génération pour les centres de données d'IA et en développant les équipes d'ingénierie et commerciales de l'entreprise. Grâce à cette expansion, Stathera mettra sur pied un bureau de la Silicon Valley pour mobiliser les principaux clients en matière d'IA, de centres de données et d'envergure.

« La synchronisation est le fondement de l'électronique moderne, et l'IA l'a élevée d'une composante modeste à une infrastructure essentielle », déclare George Xereas, chef de la direction et cofondateur de Stathera. « Les performances des centres de données d'IA sont de plus en plus limitées non pas par le calcul brut, mais par la rapidité et la cohérence des données qui peuvent se déplacer et rester synchronisées entre des dizaines de milliers de processeurs et le réseau qui les relie - une synchronisation qui doit s'exécuter sur une synchronisation précise. Depuis des décennies, la synchronisation est synonyme de quartz, mais Stathera utilise la technologie des semiconducteurs pour faire passer ce matériel fondamental à une nouvelle ère du silicium. Alors que le marché de la synchronisation sur silicium continue de se consolider autour d'un seul fournisseur, les clients nous disent vouloir une alternative indépendante de prochaine génération. C'est exactement ce que nous construisons alors que nous mettons à l'échelle la synchronisation sur silicium GEN2 de Stathera dans la production de masse aujourd'hui et construisons notre produit de nouvelle génération, conçu dès la conception pour l'IA. »

Technologie éprouvée, mise à l'échelle en volume

La gamme de produits GEN2 32,768 kHz de Stathera, fondée sur la technologie de microfabrication exclusive de l'entreprise, passe à la production de masse, et son portefeuille élargi de produits GEN2 échantillonne maintenant des produits d'origine de niveau 1. La référence de 32,768 kHz est l'une des prises les plus volumineuses et les plus exigeantes de l'électronique, utilisée dans pratiquement tous les appareils électroniques, tels que les téléphones intelligents, les appareils portables et les appareils IdO, et parmi les plus grandes possibilités de remplacer le quartz traditionnel par du silicium.

Fabriqués dans des matériaux semiconducteurs standard, les oscillateurs en silicium de Stathera remplacent le cristal de quartz par des avantages décisifs : un encombrement réduit de 85 % par rapport au boîtier de quartz SMD standard, une fiabilité supérieure, une résistance aux chocs et aux vibrations beaucoup plus grande et aucun condensateur de charge externe, ce qui donne aux concepteurs une plus grande flexibilité de placement. Il en résulte une synchronisation de haute précision et de faible puissance conçu pour la taille et les contraintes de batterie des appareils mobiles, portables et IdO modernes.

Cibler les occasions de synchronisation des centres de données d'intelligence artificielle

La synchronisation de précision est devenue une infrastructure stratégique pour les centres de données d'IA, où la synchronisation, la nervosité et la résilience régissent les performances des grappes GPU, de l'infrastructure de réseau, des commutateurs et des interconnexions optiques. Cela a fait du segment des communications, des entreprises et des centres de données la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la synchronisation annuelle de 11 milliards USD, et les estimations de l'industrie placent l'occasion de synchronisation temporelle des centres de données IA à elle seule à un montant cumulatif de 1,5 milliard USD d'ici 2030, alors que les exigences passent de microsecondes à nanosecondes.

Avec la série B, Stathera lance le développement de sa plateforme GEN3, une conception originale basée sur son architecture DualMode® exclusive et conçue spécialement pour répondre aux exigences de performance et de fiabilité des applications d'IA pour les communications, les entreprises et les centres de données. Après plusieurs années de travail de base et de développement de la propriété intellectuelle, l'entreprise mobilise un programme GEN3 dédié et cible les premiers échantillons de clients en 2028.

« La synchronisation à quartz traditionnelle alimente l'industrie électronique depuis des décennies, mais l'intelligence artificielle et les infrastructures de périphérie modernes créent de nouvelles exigences en matière de taille, de puissance, de stabilité et de synchronisation à grande échelle », déclare Josh Miner, directeur chez Maverick Silicon. « La synchronisation basée sur le MEMS offre une approche fondamentalement différente, avec des avantages en matière d'intégration, de résilience et de programmabilité. C'est ce que Stathera construit. Alors que la synchronisation devient essentielle à l'infrastructure d'IA, le marché a besoin d'un leader indépendant de prochaine génération. Nous sommes fiers de diriger cette ronde et de nous associer à George Xereas, chef de la direction et à l'équipe de Stathera à mesure qu'ils prennent de l'expansion. »

« La synchronisation basée sur le silicium émerge comme une solution convaincante pour répondre à la précision et à l'échelle que les systèmes connectés exigent, aujourd'hui et pour la prochaine génération », déclare Nicholas Brathwaite, associé directeur fondateur de Celesta Capital. « Nous sommes fiers de soutenir Stathera et heureux du chemin parcouru par l'équipe. Leurs progrès font preuve d'un leadership technique et d'une exécution clairs, et reflètent la force des talents en ingénierie de calibre mondial du Canada et le potentiel de nouveaux investissements technologiques profonds dans l'industrie. »

À propos de Stathera

Stathera est une entreprise de semi-conducteurs sans légende qui construit la prochaine génération de synchronisation de précision basée sur MEMS. S'appuyant sur son architecture exclusive DualMode® et un portefeuille d'innovations en matière de synchronisation sur silicium, Stathera restructure l'ancienne industrie de la synchronisation à quartz afin de répondre aux exigences de performance, de puissance et de fiabilité de l'électronique moderne, des téléphones intelligents, de l'IdO au centre de données de l'IA. Stathera, dont le siège social est situé à Montréal, est soutenue par des investisseurs de premier plan dans le domaine des technologies avancées et des semiconducteurs stratégiques. Pour en savoir plus, visitez le www.stathera.com.

À propos de Maverick Silicon

Maverick Silicon est une division de Maverick Capital qui se concentre exclusivement sur le secteur des semiconducteurs et des infrastructures informatiques. Maverick Capital est un conseiller en placement fondé par Lee S. Ainslie III avec plus de trente ans d'histoire opérationnelle.

À propos de Celesta Capital

Celesta Capital est une société de capital de risque fondée par des exploitants mondiaux de technologies avancées. Depuis 2013, nous appuyons les technologies fondamentales qui ouvrent la voie à toutes les grandes vagues technologiques : semiconducteurs et matériel intelligent, logiciels d'infrastructure de prochaine génération, bio-convergence et transformateurs de l'industrie. Fondée par des vétérans de la Silicon Valley qui ont bâti, mis à l'échelle et quitté de grandes entreprises technologiques mondiales, nous apportons aujourd'hui cette expérience d'exploitation pour soutenir les fondateurs de technologies approfondies de l'avant-garde à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.celesta.vc.

Communiquez avec les médias

Trevor DeWitt

[email protected]

SOURCE Stathera