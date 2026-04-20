MUNICH, 20 avril 2026 /CNW/ - Lors du 18e Taicang Day à Munich, en Allemagne, la State Grid Taicang Power Supply Company a présenté son approche de l'approvisionnement énergétique fiable à faibles émissions de carbone, du raccordement simplifié au réseau et des partenariats en matière d'énergie renouvelable, soulignant comment la modernisation du réseau soutient les investissements internationaux dans le Jiangsu.

1

Suzhou reste une plaque tournante pour les investissements étrangers dans l'est de la Chine. Dans la juridiction de Suzhou, la ville de Taicang, souvent appelée le « siège des entreprises allemandes en Chine », accueille plus de 560 entreprises soutenues par l'Allemagne, contribuant ainsi à la croissance de multiples grappes industrielles représentant des centaines de milliards de yuans.

À Suzhou, la State Grid Suzhou Power Supply Company a déployé 20 zones de démonstration d'accès électrique prêt-à-brancher, dirigé les efforts visant à porter la norme d'accès à basse tension à 200 kilowatts et mis en œuvre des politiques étendant l'investissement dans les infrastructures électriques à la limite de propriété du client. Depuis le début du 14e plan quinquennal, ces changements ont permis aux clients d'économiser plus de dix milliards de yuans en coûts cumulatifs de connexion au réseau. « Nous avons lancé une série d'innovations, y compris l'accès électrique prêt-à-brancher, l'infrastructure entièrement électrique partagée et la distribution d'électricité échelonnée, dans le cadre de notre engagement à créer un environnement commercial de classe mondiale dans le domaine de l'énergie électrique », déclare Cao Jun, directeur du service de marketing de l'entreprise. « Nous continuerons d'élargir la collaboration en matière d'énergie renouvelable tout en améliorant le service offert aux entreprises clientes. »

State Grid Jiangsu Electric Power a réalisé des progrès ciblés et à fort impact en matière d'approvisionnement électrique fiable, de services rationalisés et de transition à faible émission de carbone, soutenant le développement économique et le climat d'investissement du Jiangsu.

Fondée sur les besoins des entreprises à faibles émissions de carbone, la société a mis en place un système complet de services énergétiques à faibles émissions de carbone. En 2025, le volume d'échange d'électricité renouvelable du Jiangsu a dépassé les 22 milliards de kilowattheures, tandis que les transactions de certificats verts ont dépassé les 3,5 millions. La province a également mis au point la première base de données en Chine de niveau provincial certifiée à l'international pour les facteurs d'émission de carbone de l'électricité et a lancé un système de comptabilisation du carbone. Un cadre résilient est maintenant en place pour garantir une alimentation électrique fiable aux entreprises, combinant un solide réseau de transmission dorsale, un système de distribution intelligent, des microréseaux intelligents et une plateforme d'information intégrée. En s'appuyant sur la flexibilité de l'intégration source-réseau-charge-stockage et le déploiement de la maintenance sous tension, l'entreprise a permis au Jiangsu d'enregistrer 51 années consécutives sans panne de courant majeure. La fiabilité de l'alimentation électrique est maintenant de 99,996 %, soit une durée de panne annuelle moyenne de seulement 0,35 heure par ménage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959230/1.jpg

SOURCE State Grid Jiangsu Electric Power

Contact presse : Yin Qing, courriel : [email protected]