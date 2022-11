Starpax reçoit un prix innovation de l'ADRIQ soulignant l'avant-gardisme du guidage 3D de Magnétodrones pour le traitement de cancers

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La firme Starpax Biopharma inc. s'est vu décerner le prix Innovation issu de la recherche publique avec Polytechnique Montréal, lors du 32e Gala des Prix Innovation de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ). Près de 500 entrepreneurs, décideurs et jeunes de la relève technoscientifique ont participé à cet événement d'envergure, le 17 novembre dernier.

Ce prix, présenté par Axelys, met en honneur les partenariats entreprises et universités ayant donné lieu à l'avancement de nouvelles technologies innovantes.

Après avoir fait l'acquisition de deux brevets exclusifs de Polytechnique Montréal en électromagnétisme, fruit de 18 années de travaux pionniers du professeur Sylvain Martel et son équipe, Starpax a constitué une équipe de plus de 350 professionnels de disciplines scientifiques, médicales, d'ingénierie et d'affaires réglementaires, afin de développer une thérapie sans précédent de guidage de précision 3D de Magnétodrones™ dans les tumeurs. La technologie Starpax compte aujourd'hui 31 brevets actifs et en instance. Les Magnétodrones™ sont des bactéries uniques développées par Starpax, sensibles aux champs magnétiques spécifiques à Starpax, sur lesquelles sont attachés des médicaments. Les Magnétodrones™ sont injectés directement dans la tumeur et guidés par l'appareil PolarTrak™, où le patient est installé. Le PolarTrak™ empêche les Magnétodrones™ de sortir de la tumeur et les force à se distribuer en répandant les médicaments dans tout le volume des tumeurs sans circuler dans le réseau sanguin. Les Magnétodrones™ pénètrent les zones hypoxiques dans lesquelles des cellules cancéreuses sources de métastases sont difficiles à atteindre par le biais d'autres traitements.

« Starpax se réjouit de cette reconnaissance importante de l'ADRIQ. Nous aimerions souligner l'extraordinaire collaboration avec nos partenaires de Polytechnique depuis les tous débuts », a affirmé Michel Gareau, président et fondateur de Starpax Biopharma. « Nous visons à changer la donne dans le traitement du cancer, grâce à une technologie unique au monde qui englobe quatre disciplines scientifiques, dont la microbiologie, la biochimie, l'électromagnétisme et l'intelligence artificielle. »

Starpax remercie l'ADRIQ pour l'organisation de ce 32e gala dont la mission est de soutenir et promouvoir la recherche et l'innovation au Québec dans le but d'accroître la compétitivité des entreprises, ici comme à l'étranger. Starpax transmet ses félicitations à tous les gagnants, les coups de cœur et les finalistes. La qualité et diversité de ceux-ci fait foi du foisonnement de l'innovation au Québec dans tous les secteurs.

« Pour vaincre le cancer, nous devons aller au-delà de la connaissance. Ça prend de l'imagination. Pour y répondre, Starpax a créé une technologie révolutionnaire qui nous propulse déjà dans la médecine du futur », mentionne M. Michel Gareau.

Les premières études cliniques prévues sur des humains en 2023 en partenariat avec l'hôpital général juif et porteront sur six types de cancers : du pancréas, de la prostate, de la tête et du cou, du rectum, de la vulve et les métastases cutanées dont la récurrence du cancer du sein.

