Latiya se joindra à nous en tant que 21e héroïne du jeu et un événement spécial intrajeu se déroulera pour célébrer son arrivée.

SÉOUL, Corée du Sud, 24 août 2022 /CNW/ - Chevalière errante et maîtresse magique de la joute, le personnage de Latiya est désormais disponible pour jouer dans le jeu MMORPG Vindictus de Nexon, ce qui lui a valu d'être la 21e héroïne dans ce jeu. Latiya a grandi dans une jungle dangereuse; elle devenue la plus grande chasseuse du monde, mais son désir de devenir chevalière a dépassé cette ambition. Avec sa grande lance et sa chaîne mystique, elle fonce dans le champ de bataille pour jouter contre ses adversaires sans même l'aide d'un cheval.

STARLIGHT KNIGHT LATIYA TRANSPERCE LE CŒUR DE SES ENNEMIS DANS VINDICTUS

Arme exclusive

Son arme exclusive, la lance, représente son amour des chevaliers.

Latiya n'est pas seulement assez forte pour faire pivoter les lances d'une seule main : elle peut aussi appeler la chaîne magique de Kuja de l'autre. La chaîne de Kuja de sa tribu lui permet de naviguer rapidement dans l'environnement pour échapper aux proies et les pourchasser à la fois. Cette arme permet à Latiya de parcourir le chemin entre un défenseur miséricordieux et un chasseur sans pitié.

Équipement exclusif

Les ensembles d'armures de Latiya comprennent Eusi Kuja et Stout Heart. L'ensemble Eusi Kuja est le nom de sa tribu, les Black Claws, et est conçu pour combiner les meilleures techniques d'esquive et de détournement de dégâts.

Stout Heart est une armure médiévale complète de plates. Les plates solides et imbriquées, avec une peau de léopard noir unique, encourageaient les amateurs de joute à l'acclamer comme la Panther Knight chaque fois qu'ils la regardaient concourir.

Compétences

En tant que starlight knight, Latiya possède des compétences particulières pour vaincre ses ennemis. Son premier talent, Lion's Rage, lui permet de transmettre de la magie à sa lance et en plus, lui donne un élan, une entaille vers le haut et enfin, un coup. D'autres intrants après l'utilisation de la technique peuvent modifier les attaques qui se combinent avec la technique. Snake Coil libère la chaîne de Kuja pour attaquer la proie à proximité. Cette habileté couvre une grande zone et une attaque réussie peut restaurer l'endurance avec Kuja's Strenght.

Light of Kuja est une contre-attaque qui peut suivre certains autres mouvements, ce qui permet à Latiya d'esquiver les attaques et d'en faire certaines en même temps.

Enfin, Panther Pounce libère un flot de coups furieux, le Kuja et la lance travaillant en harmonie.

Événement spécial

Latiya's Celebratory Package Event est maintenant ouvert jusqu'au mardi 20 septembre pour accueillir Latiya dans Vindictus. Parmi les articles offerts, mentionnons que Latiya's Outfit Set Destiny Box, Titre : The First Latiya et Unlimited Inner Armor Pass (30 jours) sont remplis de tenues de toutes sortes pour Latiya. Vous trouverez les statistiques et les tenues de cet événement ici .

Pour en savoir plus sur les débuts de Latiya dans Vindictus, consultez le site officiel .

Vindictus est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur lancé en 2010. Le jeu est donc en ligne depuis maintenant douze ans. Le jeu se déroule sur une terre déserte, grouillant de bêtes sauvages, et comporte des combats rapides et brutaux qui donnent aux joueurs la capacité de se servir d'objets de leur environnement comme armes.

