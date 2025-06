Starlight Investments lance un fonds à capital variable axé sur le secteur des immeubles multifamiliaux au Canada et une relation stratégique avec Gestion globale d'actifs CIBC, permettant une acquisition initiale d'appartements locatifs spécialement construits d'une valeur de 750 M$

TORONTO, le 24 juin 2025 /CNW/ - Starlight Investments (« Starlight ») est heureuse d'annoncer le lancement du fonds Starlight Canadian Core Multi-Family Fund (le « Fonds »), un fonds à capital variable nouvellement établi axé sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié d'immeubles locatifs multifamiliaux productifs de revenus et spécialement construits de grande qualité dans les plus grands marchés urbains au Canada.

Le lancement du Fonds se concrétisera par un premier investissement central en titres de capitaux propres de 415 M$ CA au moyen de fonds d'investissement gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., ce qui permettra au Fonds d'effectuer une première acquisition d'appartements locatifs spécialement construits d'une valeur de 750 M$. Au fil du temps, le Fonds à vocation permanente prendra de l'expansion grâce à des investissements supplémentaires d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs individuels qualifiés exclusivement par l'intermédiaire d'un fonds nourricier qui sera établi et géré par Gestion d'actifs CIBC inc.

La stratégie du Fonds consiste à investir dans des immeubles locatifs multifamiliaux spécialement construits, qui sont de nouvelles constructions ou des édifices ayant fait l'objet de rénovations majeures, situés dans les plus grandes régions métropolitaines du Canada, en mettant l'accent sur la région du Grand Toronto, la région du Golden Horseshoe en Ontario, le Grand Vancouver et le Grand Victoria, ainsi que sur d'autres marchés canadiens importants, dont Calgary, Edmonton, Ottawa, Montréal et Halifax.

« Starlight est heureuse d'annoncer notre relation stratégique avec Gestion globale d'actifs CIBC afin de proposer des placements de premier ordre dans le secteur de l'immobilier multifamilial au Canada », a déclaré Daniel Drimmer, fondateur et chef de la direction de Starlight Investments. « Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un portefeuille de qualité institutionnelle à revenu stable, soutenu par des données fondamentales solides dans le secteur ».

Starlight agira à titre de gestionnaire du Fonds et mettra à profit ses trois décennies d'expérience dans l'exploitation immobilière à titre de plus important propriétaire d'immeubles multifamiliaux au Canada pour offrir une gestion et une exécution de qualité institutionnelle. Le lancement du Fonds, qui est le premier véhicule de placement à capital variable axé sur le secteur résidentiel de Starlight, représente un jalon important.

« Les investisseurs recherchent de plus en plus d'autres occasions de placement que les titres cotés en bourse, et l'immobilier privé continue d'offrir une solide diversification et des rendements rajustés en fonction du risque intéressants », a déclaré Eric Bélanger, vice-président à la direction et chef, Gestion globale d'actifs CIBC. « Nous sommes très heureux d'établir une relation stratégique avec Starlight et d'offrir à nos clients la possibilité d'investir dans l'immobilier résidentiel au Canada aux côtés du principal gestionnaire d'immeubles multifamiliaux au Canada ».

Au sujet de Starlight Investments

Starlight Investments est une société mondiale de placement immobilier et de gestion d'actifs de premier plan dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, au Canada. Société fermée, Starlight est propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs de plus de 70 000 appartements dans des immeubles multirésidentiels et d'espaces commerciaux totalisant plus de sept millions de pieds carrés, pour un actif sous gestion de 30 G$ CA, et offre toute une gamme de véhicules de placement reposant sur diverses stratégies immobilières. Starlight a pour mission fondamentale de trouver le juste équilibre entre son mandat et une curiosité visionnaire pour créer un impact positif pour les investisseurs et les collectivités. Chez Starlight, nous investissons avec impact. Pour en savoir davantage, visitez le www.starlightinvest.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC (« GGAC ») est le nom commercial représentant l'entreprise de gestion d'actifs de la Banque CIBC, qui compte plus de 250 G$ d'actifs sous gestion au Canada et 120 G$ d'actifs sous gestion aux États-Unis.* Comptant plus de 50 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de solutions pour les clients, GGAC offre une vaste gamme de solutions de gestion de placements de grande qualité à l'échelle mondiale à des particuliers et à des clients institutionnels.

* GGAC représente Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) et CIBC Private Wealth Advisors Inc. (CIBC PWA). Les chiffres représentent les actifs canadiens sous gestion par GAC (qui comprennent 48 G$ d'actifs multiples et de mandats théoriques faisant l'objet d'une gestion spécifique du risque de change et 28 G$ d'actifs de tiers faisant l'objet de services de sous-conseiller) et les actifs américains sous gestion par CIBC PWA, respectivement, au 31 mars 2025. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

