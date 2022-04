Starbucks et Nestlé présentent de nouveaux rehausseurs de café non laitiers pour ajouter une touche délicieuse à votre expérience de café à la maison

Le développement et l'introduction des nouveaux arômes non laitiers de rehausseurs de café Starbucks® répondent à la demande d'une solution de rechange à base de plantes chez plus de 28 % des Canadiens qui se tournent vers un rehausseur de café liquide pour rehausser leur tasse quotidienne.1

« L'an dernier, Starbucks® à la maison a présenté au Canada sa gamme principale de rehausseurs de café. L'énorme succès a mené à de nombreuses demandes sur nos réseaux sociaux pour une option sans produits laitiers, et nous sommes maintenant heureux d'offrir ce produit aux consommateurs », a déclaré Eryn Pasut, directrice, Marketing, Boissons chez Nestlé Canada. « Les deux nouveaux produits non laitiers ajoutés à la gamme de rehausseurs de café Starbucks® offrent la possibilité à plus de Canadiens de devenir barista dans leur propre cuisine en sachant qu'ils peuvent choisir un produit qui s'harmonisera à leur alimentation et à leur style de vie. »

Soyez votre propre barista

Alors que la vie revient rapidement à « normale », les Canadiens font face à des horaires chargés tout en essayant de trouver des moyens simples et rapides de se recharger et de prendre le temps de se gâter avec quelques instants de confort. Avec les rehausseurs de café Starbucks®, les consommateurs n'ont pas à se priver de leurs créations de café préférées juste parce qu'ils ne peuvent pas se rendre dans un café. Être votre propre barista est plus facile que jamais : il suffit de verser votre rehausseur de café Starbucks® préféré dans votre café, de mélanger et de déguster! Les nouveaux arômes de rehausseurs non laitiers ne contiennent que 30 calories par portion et comprennent le riche arôme et la douceur que vous aimez dans votre café préparé dans un café!

Les nouveaux ajouts non laitiers à la gamme de rehausseurs de café Starbucks® incluent :

NOUVEAU Macchiato au caramel non laitier Starbucks® : Ce doux choix contient un mélange de boisson d'amande et d'avoine agrémenté d'arômes sucrés de caramel au beurre et d'un soupçon de vanille. Garnissez de flocons de chocolat ou d'un filet de caramel pour créer un café Starbucks® sublime à la maison.

NOUVEAU Latte à la noisette non laitier Starbucks® : Un autre choix non laitier, ce rehausseur de café combine un mélange de boisson d'amande et d'avoine avec le riche arôme de noisettes pour une délicieuse gâterie aux noix. Pour une pause bien méritée pendant votre journée bien remplie, rehaussez les arômes en l'incorporant à votre café de torréfaction foncée préféré.

En plus de ces nouveaux arômes, les Canadiens peuvent toujours profiter des populaires arômes originaux de rehausseurs de café Starbucks® suivants, faits de vrais produits laitiers canadiens!

Macchiato au caramel Starbucks® : Les Canadiens peuvent maintenant profiter du goût classique et tant aimé du Macchiato au caramel de Starbucks® dans des options avec ou sans produits laitiers pour ajouter une touche sucrée à leur tasse de Java.

Latte à la cannelle dolce Starbucks® : Ce rehausseur de café aromatisé a été soigneusement conçu pour élever chaque tasse de café avec de riches arômes de streusel à la cannelle, onctueux et sucrés, ce qui vous donnera envie de savourer une gâterie du matin, de l'après-midi ou du soir.

Moka au chocolat blanc Starbucks® : Inspiré du café Starbucks® classique et du délicieux Moka au chocolat blanc, ce rehausseur de café aromatisé a été soigneusement conçu pour rehausser chaque tasse avec les arômes riches, sucrés et veloutés du chocolat blanc. Il suffit de bien agiter avant l'utilisation pour rehausser votre tasse de café.

Rehaussez votre café… et votre communauté

Les rehausseurs de café Starbucks® sont préparés avec fierté au Canada. Du développement des produits aux ingrédients crus en passant par l'approvisionnement en emballages, les rehausseurs de café Starbucks® sont fabriqués localement de bout en bout par Nestlé. La fabrication au Canada aide à réduire les émissions de CO2 résultant de longues distances de transport et garantit que les recettes sont optimisées localement pour l'expérience de café à la maison ultime.

Pour en savoir plus sur la gamme de rehausseurs de café Starbucks®, consultez le site : https://www.starbucksathome.com/ca/fr-ca/campagne/rehausseurs-de-cafe-starbucks.

À propos de Starbucks

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s'engage à s'approvisionner de façon éthique et à torréfier le café arabica de la plus haute qualité. Aujourd'hui, avec plus de 30 000 établissements aux quatre coins de la planète, la société est le principal torréfacteur et détaillant de café de spécialité dans le monde. Grâce à notre engagement à tendre vers l'excellence et à nos principes directeurs, nous donnons vie à l'expérience Starbucks pour chaque client, café après café. Pour prendre part à l'expérience, visitez-nous soit dans un de nos magasins, soit en ligne au Starbucks.com/ca/fr-ca.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Au Canada, Nestlé fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment CUISINE MINCEUR, NESQUIK, NESTLÉ BON DÉPART, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ et NESTLÉ DRUMSTICK. Ses 3 700 employés répartis dans environ 13 adresses au Canada sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain. Nestlé est en affaires depuis plus de 155 ans et est présent au Canada depuis 1887. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse https://www.corporate.nestle.ca/fr.

