Le troisième rapport annuel décrit les principales tendances et met en lumière les possibilités pour les entreprises en 2022

INDIANAPOLIS, 31 janvier 2022 /CNW/ - STANLEY Sécurité a publié aujourd'hui la troisième édition du Rapport sur les Perspectives Sécurité, révélant les principaux thèmes qui, selon les chefs de file de l'industrie, façonneront l'industrie de la sécurité en 2022 et au cours des prochaines années.

Le rapport, qui comprend les observations des experts de STANLEY Sécurité, d'autres innovateurs de premier plan en matière de technologies de sécurité et des utilisateurs finaux, reflète les changements dans les priorités des entreprises à mesure qu'elles émergent de la pandémie. De plus, il examine de plus près la façon dont la technologie de sécurité peut être utilisée pour contribuer au soutien de ces priorités et redéfinir les activités commerciales.

Outre les principales tendances, le rapport met en lumière les résultats importants d'un récent sondage mené par STANLEY Sécuritéi. Les résultats décrivent en détail comment les entreprises sont plus intéressées que jamais à mettre en œuvre des solutions de sécurité pouvant les aider à relever les défis commerciaux importants.

« La sécurité, c'est beaucoup plus que la protection des entreprises, des actifs et des personnes. Elle offre également un avantage concurrentiel aux entreprises, a déclaré Matthew Kushner, président de STANLEY Security Global. Le Rapport sur les Perspectives Sécurité en 2022 de STANLEY Sécurité met l'accent sur ce point, c'est-à-dire la façon dont la technologie et les données qu'elle offre permettent de bien outiller les entreprises. Le rapport montre comment l'application et l'innovation au sein de l'industrie peuvent aider les entreprises à intégrer les technologies de sécurité pour devenir plus proactives et efficaces. »

Comment la santé, la protection et la sécurité seront à l'avant-garde des modèles de main-d'œuvre hybride

Avec l'adoption continue de modèles de travail hybrides partout dans le monde, les entreprises continueront probablement de composer avec de nouvelles complexités et de nouvelles préoccupations sur le plan de la gestion de la santé, de la sûreté et de la sécurité sur place en 2022.

Le sondage de STANLEY Sécurité a révélé que l'une des principales préoccupations des chefs d'entreprise concernant l'adoption du modèle hybride est la sécurité des actifs de leur entreprise, y compris l'inventaire, l'équipement et les installations (72 %). On retrouve ensuite les progrès technologiques et la numérisation continue (69 %), ainsi que la santé et la sécurité de leurs employés et de leurs clients (59 %).

STANLEY Sécurité prédit que deux tendances clés en 2022 seront « la façon d'aborder l'avenir du milieu de travail » et une « approche constante à l'égard de la sécurité ». La protection s'étend maintenant au-delà du bureau, pour inclure le domicile des employés. Par conséquent, afin d'assurer leur sécurité, les organisations doivent envisager des solutions globales pour assurer le bien-être des employés, quel que soit l'endroit où ils souhaitent travailler. En outre, comme les installations ne sont plus entièrement occupées par le travail hybride, les entreprises auront également besoin d'une surveillance plus efficace de la sécurité.

L'IA, l'apprentissage automatique et l'analytique avancée seront utilisés à la fois pour la protection et l'optimisation

Pour bon nombre d'entreprises, faire plus avec moins n'est plus une option, mais une nécessité. Dans son Rapport sur les Perspectives Sécurité, STANLEY Sécurité prédit que la progression de l'ère de l'automatisation sera une tendance importante en 2022.

Les entreprises disposent de ressources de plus en plus limitées, y compris l'utilisation du temps et de la main-d'œuvre. Par conséquent, bon nombre d'entre elles se tournent souvent vers l'automatisation pour accomplir différentes tâches et atteindre leurs objectifs. Les recherches de STANLEY Sécurité ont permis de déterminer que l'IA, l'apprentissage automatique et l'analytique avancée représentent de nouvelles occasions pour les entreprises en 2022. Les principales raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise cherchent à mettre en œuvre ces technologies sont l'optimisation des opérations (78 %), la protection des employés (66 %) et la protection des actifs (66 %).

Au cours de la dernière année, les chaînes d'approvisionnement ont également été plongées dans une crise, causant des retards et des perturbations partout dans le monde. STANLEY Sécurité prédit que la protection de la chaîne d'approvisionnement sera une tendance importante en 2022, l'IA, l'apprentissage automatique et la technologie de sécurité devant jouer un rôle crucial dans la protection contre les perturbations futures. Compte tenu du grand nombre d'applications des technologies de sécurité au sein de la chaîne d'approvisionnement, de plus en plus d'entreprises commenceront à en tirer parti en 2022 et au cours des prochaines années.

Intersection entre la 5G, la sécurité et l'IdO 2.0

L'intersection entre la 5G, la sécurité et l'IdO 2.0 est l'une des occasions les plus intéressantes et fait partie des tendances prévues pour l'industrie de la sécurité en 2022. Il est prévu que l'expansion de la technologie des systèmes de localisation en temps réel (RTLS), la connectivité à large bande et l'accessibilité à la 5G, ainsi que la puissance des solutions de sécurité fondées sur l'IdO procurent d'immenses avantages opérationnels aux entreprises.

Parmi les entreprises qui ont déjà intégré la technologie 5G à leurs activités, les avantages les plus fréquemment cités étaient l'augmentation de l'efficacité des processus de travail et des extrants (72 %), l'amélioration des façons de traiter les données (57 %) et l'amélioration des capacités de travail à distance (47 %).

Les recherches de STANLEY Sécurité ont révélé que près de la moitié (48 %) des entreprises sondées envisagent d'adopter la technologie 5G au cours des 18 prochains mois. L'adoption de cette technologie alimentera une nouvelle génération de solutions de suivi des actifs et de surveillance environnementale. De plus, à mesure que les appareils deviendront plus petits, plus rapides et moins coûteux, la population de l'IdO augmentera de façon exponentielle, ce qui créera d'autres opportunités pour les entreprises.

Pour consulter le rapport complet, qui décrit en détail 10 tendances clés pour l'industrie de la sécurité en 2022, cliquez sur les liens ci-dessous :

À propos de STANLEY Sécurité

STANLEY Sécurité, une division de Stanley Black & Decker (NYSE : SWK), est un fournisseur mondial de solutions et de services intégrés de santé et de sécurité. Nous comptons plus de 200 emplacements desservant six continents, et nos clients à travers le monde entier font confiance à STANLEY Sécurité pour une technologie SaaS innovante, une installation et une intégration transparentes, une maintenance fiable, une surveillance en tout temps et des analyses perspicaces. Nous sommes guidés par notre vision de créer des environnements plus sûrs, plus sains et plus efficaces, dans le but d'aider le monde à progresser. Pour en savoir plus, visitez le www.stanleysecurity.com .

i Données fondées sur le sondage mené par STANLEY Sécurité en septembre 2021 auprès de 200 décideurs aux États-Unis et au Royaume-Uni au sein d'un éventail de secteurs verticaux dans les marchés intermédiaires et d'entreprises.

